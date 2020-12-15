قطع المياه 24 ساعة في الفيوم.. اعرف المواعيد والمناطق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم فى بيان اعلامى لها اليوم الثلاثاء الموافق 15/12/2020عن قطع مياه الشرب عن بعض قرى الفيوم نظرا لاعمال الصيانة اللازمة لمحطة العزب الجديدة المرحلة الاولى وكذلك اعمال تغيير الجزء التالف من الخط البالغ قطره 600 مم صلب بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم مما يستلزم قطع المياه لمدة 24 ساعة.





وأوضحت الشركة أن قطع المياه سيبدأ اعتبارا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل يوم الاحد الموافق 20/12/2020 حتى الساعة الثانية عشرة منتصف ليل يوم الاثنين الموافق 21/12/2020.





وقالت إن المناطق المتأثرة بالقطع هى "مدينة الفيوم بجميع احيائها ،مركز الفيوم هوارة المقطع ، وهوارة عدلان ،دمشقين ،اللاهون ،مدينة الفيوم الجديدة ،دمو ،سجن دمو ،مساكن دمو ،منشاة دمو ، وحدات الجيش بدمو ،العزب ،الصعيدى ،الاعلام ،سيلا ،البسيونية، العامرية ،كفور النيل ، مجزر العزب ،ابجيج ،منشاة بغداد ،الزملوطى.





كما يتأثر بقطع المياه مركز اطسا ،مدينة اطسا ،قلهانة ،دفنو ،منية الحيط ،مطول ،قلمشاة ،الغابة ،بحر ابوالمير ،الونايسة ،المختلطة ،منشية ظافر ، ابوجندير، ابشواى ،العجميين ،طبهار ،النصارية وتوابعهم ،سنورس ، مطرطارس ،الكعابى ،جرفس ،ابوعيطة وتوابعهم ، يوسف الصديق ، النزلة ، الحامولى ، الشواشنة وتوابعهم ،مركز طامية ،دار السلام ،المعصرة ،مع ضعف ضغوط مياه الشرب بمناطق ابوطالب وجبلة





وطالبت الشركة المواطنين واصحاب المخابز والمستشقيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لحين الانتهاء من اعمال الصيانة اللازمة وعودة الخدمة مرة أخرى للمواطنين وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة لتغطية المناطق المتأثرة خلال هذه الفترة.







