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محافظات

قطع المياه 24 ساعة في الفيوم.. اعرف المواعيد والمناطق

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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نبيل أبو السعود
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم فى بيان اعلامى لها اليوم الثلاثاء الموافق 15/12/2020عن قطع مياه الشرب عن بعض قرى الفيوم نظرا لاعمال الصيانة اللازمة لمحطة العزب الجديدة المرحلة الاولى وكذلك اعمال تغيير الجزء التالف من الخط البالغ قطره 600 مم صلب بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم مما يستلزم قطع المياه لمدة 24 ساعة.

وأوضحت الشركة أن قطع المياه سيبدأ اعتبارا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل يوم الاحد الموافق 20/12/2020 حتى الساعة الثانية عشرة منتصف ليل يوم الاثنين الموافق 21/12/2020.

وقالت إن المناطق المتأثرة بالقطع هى "مدينة الفيوم بجميع احيائها ،مركز الفيوم هوارة المقطع ، وهوارة عدلان ،دمشقين ،اللاهون ،مدينة الفيوم الجديدة ،دمو ،سجن دمو ،مساكن دمو ،منشاة دمو ، وحدات الجيش بدمو ،العزب ،الصعيدى ،الاعلام ،سيلا ،البسيونية، العامرية ،كفور النيل ، مجزر العزب ،ابجيج ،منشاة بغداد ،الزملوطى.

كما يتأثر بقطع المياه مركز اطسا ،مدينة اطسا ،قلهانة ،دفنو ،منية الحيط ،مطول ،قلمشاة ،الغابة ،بحر ابوالمير ،الونايسة ،المختلطة ،منشية ظافر ، ابوجندير، ابشواى ،العجميين ،طبهار ،النصارية وتوابعهم ،سنورس ، مطرطارس ،الكعابى ،جرفس ،ابوعيطة وتوابعهم ، يوسف الصديق ، النزلة ، الحامولى ، الشواشنة وتوابعهم  ،مركز طامية ،دار السلام ،المعصرة ،مع ضعف ضغوط مياه الشرب بمناطق ابوطالب وجبلة 

وطالبت الشركة المواطنين واصحاب المخابز والمستشقيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لحين الانتهاء من اعمال الصيانة اللازمة وعودة الخدمة مرة أخرى للمواطنين وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة لتغطية المناطق المتأثرة خلال هذه الفترة.


من جانب آخر أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم فى بيان اعلامى لها اليوم ، عن  وصول دفعات من مواسير الصرف الصحى لموقع العمل بقرية فرقص بمركز طامية من أجل استكمال مشروع الصرف الصحى المتوقف بها .

وقال اللواء هشام درة رئيس الشركة ان قرية فرقص بمركز طامية من القرى المبللة وتم توقف مشروع الصرف الصحى بها منذ ما يقرب من عشرة أعوام نتيجة عدم وجود التمويل المالى لاستكمال المشروع مثلها مثل العديد من القرى بمحافظة الفيوم والتى توقفت فيها تنفيذ مشروعات الصرف الصحي عقب ثورة يناير ٢٠١١ .

وتعرف قرية فرقص بالقرية المبللة نتيجة إرتفاع نسبة المياه السطحية بباطن الأرض وقد تم بذل جهودا مضنيه من أجل توفير الاعتماد المالى المطلوب من أجل إنجاز ما تبقى من تنفيذ المشروع بالقرية حيث تم طرحها وترسيتها للبدء فى التنفيذ الفورى


من جانب أخر أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ان الشركة  مستمرة فى دعم جميع قرى محافظة الفيوم بمياه الشرب النقية  ، حيث قامت الشركة  بتنفيذ خطة المد والتدعيم داخل قرية دوار جبلة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم.


أضاف درة أنه  تم تركيب ١٠٠٠متر مواسير قطر ٤ بوصة و٢٠٠٠ متر مواسير طولى قطر ٦ بوصة من أجل المساهمة فى إنهاء مشاكل ضعف ضغوط مياه الشرب داخل القرية حيث ان منازل القرية كان يغذيها خط مياه واحد فقط قطره ٤ بوصة.

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