التنمية المحلية تكشف لــ صدى البلد مكاسب الدولة والمواطن من التصالح فى مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، ان اهم المزايا التى حصل عليها المواطن من تطبيق قانون التصالح عام 2020،ان العقار الذي يمتلكه اصبح مقننا ولديه شهادة ميلاد ويستطيع ان يبنى عليه اذا كان حالته الفنية تسمح ،بذلك،وكذلك الحصول على كافة المرافق والخدمات بشكل قانونى.





واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان صاحب العقار سيتمكن من الحصول على القرض بضمان العقار اذا اراد.





واشار الى ان المكاسب التى حصلت عليها الدولة من جراء التصالح ،انه اصبح للدولة خريطة متكاملة لكل العقارات الموجودة وستستفيد منها في الحفاظ على النسق الحضارى او الخطط المستقبلية للعمران،وهذا يساعد الدولة على التنمية المعمارية والحضارية في المستقبل .





وتابع :في المستقبل سيكون العقارات مخططة تخطيط جيد ، وامنة للمواطنين ويتم ايقاف اى قضايا او مخالفات متعلقة بهذه العقارات ،كما ان قيم التصالح اقل بكثير من القيم المالية التى تقرر على هذه العقارات.





بالاضافة الى المحافظة على الثروة العقارية والاراضى الزراعية الموجودة في الدولة، ويكون التجمعات الموجودة في المحافظات مخططة ويتم منع البناء على الاراضى الزراعية، واعادة توزيع الكثافة السكانية في المحافظات.





ونوه الى ان عدد طلبات التصالح بلغت 2.547 مليون طلب للتصالح حتى الان ،مشيدا بماحدث من تكافل اجتماعى بين اجهزة الدولة والجمعيات الاهلية للتصالح نيابة عن الاسر الغير قادرة في المحافظات.



