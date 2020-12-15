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اقتصاد

أسعار العملات العربية بالبنك الأهلي اليوم الثلاثاء 15/12/2020

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:00 م
عملات عربية
عملات عربية
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هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى يوميًا خدمة عرض أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث فى البنك الأهلى المصرى


أسعار العملات العربية في البنك الأهلي المصري 

سجل الدينار الكويتي للشراء 48.8155 والبيع 51.596

‏‏سجل الريال‏ السعودى‏ للشراء 4.0888 والبيع 4.202

‏ ‏سجل الدرهم‏ الإماراتي للشراء 4.241  والبيع 4.2908


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سجل الدينار البحريني للشراء 40.4651 والبيع 41.7982

‏سجل الريال‏ ‏العمانى‏ للشراء 39.7462 والبيع 40.9361

‏ريال‏ ‏قطرى‏ للشراء 4.1211 والبيع 4.3273

‏سجل الدينار‏ ا‏لأردنى‏ للشراء 21.7803  والبيع 22.2599
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