أسعار العملات العربية بالبنك الأهلي اليوم الثلاثاء 15/12/2020

يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى يوميًا خدمة عرض أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث فى البنك الأهلى المصرى
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي المصري
سجل الدينار الكويتي للشراء 48.8155 والبيع 51.596
سجل الريال السعودى للشراء 4.0888 والبيع 4.202
سجل الدرهم الإماراتي للشراء 4.241 والبيع 4.2908
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سجل الدينار البحريني للشراء 40.4651 والبيع 41.7982
سجل الريال العمانى للشراء 39.7462 والبيع 40.9361
ريال قطرى للشراء 4.1211 والبيع 4.3273
سجل الدينار الأردنى للشراء 21.7803 والبيع 22.2599