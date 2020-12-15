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بين الناس

نرصد آخر التطورات في تنفيذ محطة مترو ميدان الرماية.. شاهد

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:51 م
صدى البلد
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سيد أحمد- عمرو سيد
رصدت عدسة  موقع " صدى البد الإخباري " آخر التطورات فى تنفيذ أعمال محطة مترو ميدان الرماية وتجديد شارع الهرم .

يأتي ذلك بعد إعلان الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء غلق جزئي على طريق النصر وذلك لتنفيذ أعمال محطة مترو ميدان الرماية.

وقالت الإدارة إنه سيتم إجراء غلق غلق جزئى لطريق النصر للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان ومطاعم فلفة بعد استقطاع ما يقرب من 23 متر من نهر الطريق بطول 240م وترك عدد2 حارة مروريه. 

كما تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية حيث تم تحويل حركه المركبات القادمة من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وترغب في السير اتجاه طريق النصر بالسير يمينًا اتجاه طريق الفيوم الجديد ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران المواجهة لمنطقه حدائق الاهرام ثم استكمال السير بطريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية و طريق النصر . 

وبدأ الغلق من الأحد 6 ديسمبر 2020 ولمدة 5 سنوات.
نرصد آخر التطورات في تنفيذ محطة مترو ميدان الرماية.. شاهد
نرصد آخر التطورات في تنفيذ محطة مترو ميدان الرماية.. شاهد
نرصد آخر التطورات في تنفيذ محطة مترو ميدان الرماية.. شاهد
نرصد آخر التطورات في تنفيذ محطة مترو ميدان الرماية.. شاهد
نرصد آخر التطورات في تنفيذ محطة مترو ميدان الرماية.. شاهد
نرصد آخر التطورات في تنفيذ محطة مترو ميدان الرماية.. شاهد
نرصد آخر التطورات في تنفيذ محطة مترو ميدان الرماية.. شاهد
نرصد آخر التطورات في تنفيذ محطة مترو ميدان الرماية.. شاهد
نرصد آخر التطورات في تنفيذ محطة مترو ميدان الرماية.. شاهد
نرصد آخر التطورات في تنفيذ محطة مترو ميدان الرماية.. شاهد
نرصد آخر التطورات في تنفيذ محطة مترو ميدان الرماية.. شاهد
نرصد آخر التطورات في تنفيذ محطة مترو ميدان الرماية.. شاهد
نرصد آخر التطورات في تنفيذ محطة مترو ميدان الرماية.. شاهد
نرصد آخر التطورات في تنفيذ محطة مترو ميدان الرماية.. شاهد
نرصد آخر التطورات في تنفيذ محطة مترو ميدان الرماية.. شاهد
نرصد آخر التطورات في تنفيذ محطة مترو ميدان الرماية.. شاهد
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