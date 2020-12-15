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لمرور 140 عاما على إنشائه| محاضرة لمدير المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:50 م
شعار العهد العلمي
شعار العهد العلمي الفرنسي للآثار
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محمد وديع
يقيم المعهد الفرنسي بمصر بالتعاون مع المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية احتفالية خاصة للمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة (Ifao)، اليوم الثلاثاء، احتفاء بعيده الـ 140، والذي تم إنشاؤه في 28 ديسمبر 1880،. وبهذه المناسبة، سيعرض بإيجاز مديره، لوران كولون، تاريخ هذه المؤسسة العريقة، كما سيقدم لمحة سريعة عن العمل الذي يقوم به حاليًا بالتعاون مع الشركاء المصريين، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من موضوعات البحث الناشئة والاكتشافات الحديثة والتقنيات المبتكرة المستخدمة في مواقع الحفائر أو في المختبر من قبل المعهد. وذلك خلال المحاضرة التي سيلقيها اليوم في السادسة مساءً في قاعة المعهد الفرنسي بمصر. 


وعلى هامش الندوة سيتم عرض حوالي عشر لوحات، تستعرض أعمال بعثات الحفائر الأثرية التي يقودها المعهد في أنحاء مصر المختلفة، والبرامج البحثية الجارية في مجالات علم الآثار، وعلم اللغات القديمة والتاريخ وذلك ببهو المعهد الفرنسي بمصر.

كما سيكون كتاب الحفائر الفرنسية في مصر - المتاح الآن باللغتين الإنجليزية والعربية - متاحًا للشراء.


ويستعرض هذا العمل النشاط الأثري الفرنسي في مِصر من خلال الحفائر والبرامج البحثية التي تجري حاليًا، ليس فقط في مواقع الآثار الفرعونيّة، ولكن أيضًا على نطاق أوسع، على البقايا من عصور ما قبل التاريخ وحتى فترة العصور الوسطَى. ويقدّم هذا الكتاب تعريفًا بالمؤسّسات الفرنسيّة المشارِكة في العمليّات الميدانيّة والمواقع التي قام بدراستها الآثاريون وعلماء المصريّات، بالتعاون مع شركاء مصريين أو دوليين، تحت رعاية وزارة الآثار المصريّة.
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