8 أيام على حل الكنيست.. محاولات إسرائيلية لعدم الذهاب إلى انتخابات جديدة فى مارس 2021

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الثلاثاء أنه لم يتبق من الزمن سوى 8 أيام على حل الكنيست الإسرائيلي والتوجه لانتخابات جديدة بسبب تفاقم أزمة الميزانية بين رئيس الحكومة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو ووزير الجيش ورئيس الوزراء البديل زعيم حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس.





وقالت "يديعوت" ان هناك أصواتا متزايدة داخل حزب الليكود تحاول التوصل لحل وسط يجب أن يشمل تخلي حزب "كاحوال لافان" عن وزارة القضاء الذي يشغلها الوزير "آفي نيسنكورن" مقابل الحصول على حقيبة وزارية كبيرة أخرى.





وأشارت الصحيفة إلى أن هناك حديثا عن إعادة خلط الوزارات الحكومية والتوزيع العادل ، مع نقل الوزارة الحساسة إلى الليكود بحيث يتولى حقيبة القضاء وزير من الليكود ويتهم الليكود "نيسانكورين" بتنفيذ خطوات تستهدفهم.





من ناحية أخرى ، يقولون في "كاحوال لافان" إنه لا توجد نية للتنازل عن وزارة القضاء وستبقى في أيدينا تحت اي ظرف.





ويناقش الكنيست اليوم الثلاثاء قانون حل نفسه، الذي أيده حزب "كاحوال لافان" في القراءة الأولى ، والذي يحدد موعد الانتخابات في 16 مارس ، لكن من المتوقع تأجيل التصويت لأن الجلسة الكاملة تنتهي في وقت مبكر من عيد حانوكا.





ولا توجد اتصالات رسمية بين الأحزاب ، لكن مصادر سياسية تقول إن هناك قنوات وساطة غير رسمية تحاول فحص إمكانية منع الانتخابات. على الرغم من ذلك ، فإن الفجوة بين الطرفين ، على حد قولهم ، لا تزال كبيرة جدًا.





وقالت الوزيرة جيلا جمليئيل من حزب الليكود لـ"يديعوت احرونوت" أن "هناك اتصالات من وراء الكواليس مع "كاحوال لافان" على أعلى المستويات فيما يتعلق بالمصادقة على قانون حل الكنيست بأغلبية 70 عضو كنيست، في حال عدم المصادقة على الميزانية.