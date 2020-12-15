إنتاج طن مطهرات ..عميد زراعة عين شمس: الكلية تشارك في دراسات جدوى المشاريع القومية

عقد اليوم المؤتمر السنوي لكلية الزراعة بحضور الدكتور أحمد جلال السيد عميد الكلية و الدكتورة ولاء عبد الغني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور نبيل المدني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د. هشام الحريري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورؤساء الأقسام وأعضاء مجلس الكلية وأعضاء هيئة التدريس وعدد من أعضاء الجهاز الإداري بالكلية.

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افتتح الدكتور أحمد جلال المؤتمر بالترحيب الحضور وقد ثمن جهود أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وسرعة استجابتهم في تطبيق نظام التعلم الهجين مع بداية الفصل الدراسي الحالي ومواكبة نظام التعلم عن بعد والتفاعل مع الطلاب و توفير كافة التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب وما قامت به الكلية من إنتاج حولي 1 طن من المطهرات بإشراف الدكتور نجاح الشحات الأستاذ بقسم الكيمياء وتم توزيعها على كافة قطاعات الكلية والبيئة المحيطة بالكلية.

كما استعرض أهم إنجازات الكلية في قطاعات الدراسات العليا والبحوث وشئون التعليم والطلاب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة. وقد أشار إلى حصول الكلية على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية وعلى المستوى الإفريقي والعربي والمحلي.

وكذلك مشاركة الكلية في دراسات الجدوى وتقييم المشاريع القومية مثل: مشاريع الثروة السمكية شرق التفريعة والصوب الزراعية.





كما حققت الكلية إنجازات ملموسة لتحسين البنية التحتية والتي أنشأت منذ أكثر من ستون عاما حيث تم إنشاء شبكة مياه شرب كاملة وشبكة مياه إطفاء بالإضافة إلى شبكة صرف صحي بإجمالي تكلفة تتجاوز 8.4 مليون جنية.