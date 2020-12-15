فعال أم لا.. كل ما تريد معرفته عن شاي التخسيس

غالبًا ما يتم تناول شاي التخسيس كوسيلة لفقدان الوزن وتطهير الجسم، والنظرية هي أن الشاي يحفز الهضم ، ويساعد على التمثيل الغذائي ، وفي بعض الحالات يخلص الجسم من الشوائب.





هناك العديد من أنواع شاي التخسيس للاختيار من بينها، ولكنهم في الغالب يقوموا بنفس النتيجة ...





حقائق سريعة عن شاي التخسيس:

شاي التخسيس يساعد في التخلص من السموم من الجسم.

يتخلص الجسم بشكل طبيعي من السموم ، مما يجعل الشاي الذي يدعي أنه يفعل ذلك غير ضروري.

تحتوي أنواع الشاي مثل الأسود والأبيض والأخضر والأولونغ على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان والأمراض الأخرى عند شربها بانتظام.





كما تدعي العديد من أنواع شاي التخسيس أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي ، لكن الأبحاث المتعلقة بالإضافات الموجودة في شاي التخسيس محدودة للغاية.

ومع ذلك ، فإن البوليفينول الموجود بشكل طبيعي في الشاي الأخضر والأسود أظهر بعض الأمل في المساعدة في إنقاص الوزن وتحسين التمثيل الغذائي في الدراسات الحيوانية والبشرية .

- شاي التخسيس يعزز معدل الأيض يساعد تناول شاي التخسيس في تسريع معدل الأيض ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة حرق الدهون في الجسم.

يقلل من استهلاك السعرات الحرارية ويثبط تحويل الكربوهيدرات والسكريات إلى دهون وبالتالي تقليل رواسب الدهون في جسم الإنسان.

إذا جمعت بين تناول شاي التخسيس مع بعض التمارين البسيطة لفقدان الوزن ، فستكون النتائج أكثر إثارة للإعجاب .

- شاي التخسيس يمنع علامات الشيخوخة إلى جانب شاي التخسيس مناسب لفقدان الوزن ، فإن وجود مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية في شاي التخسيس يساعد على محاربة الجذور الحرة وبالتالي حماية خلايانا وجزيئاتنا من التلف ، مما يساعدنا على الابتعاد عن علامات الشيخوخة

إذا استكملت تناول شاي التخسيس باستهلاك الكركم ، فستبدأ في ملاحظة تأثير إيجابي مفاجئ على بشرتك بما في ذلك زيادة في التوهج.

يساعد الكركم مثل التخسيس أيضًا على التخلص من علامات الشيخوخة .

- شاي التخسيس يزيل الدهون الزائدة المكونان الرئيسيان اللذان يوفران الفعالية لشاي التخسيس هما البوليفينول والكافيين.

تزيل مادة البوليفينول المكونة خطر زيادة إنتاج الدهون الثلاثية في الجسم عن طريق تنشيط إنزيم معين ، والذي يذيب الدهون الثلاثية الزائدة، تساعد هذه الظاهرة في إزالة الدهون من أجسامنا.

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المرجع موقع healthline



























