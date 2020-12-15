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تعليم

مبروك لأولى ثانوي .. وزير التعليم : 967 ألف طالب دخلوا على منصة الامتحان بلا شكاوى حتى الآن

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 02:20 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن اجمالي عدد طلاب اولى ثانوي الذين ادوا الامتحانات التدريبية اليوم الثلاثاء ، بلغ حتى الآن ما يقارب "٩٦٧ ألف من الطلاب" رغم ان الامتحان ممتد حتى الساعة ٩ مساءًا .

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه هذا العدد مقسم كالتالي : ٥٢٥ ألف طالب ادوا امتحان اللغة العربية ، و٤٠٠ ألف طالب ادوا امتحان الأحياء ، و٤٠ ألف طالب ادوا امتحان الأحياء بالإنجليزية ، و١٥٠٠ ادوا امتحان الأحياء بالفرنسية
وقال وزير التربية والتعليم : مبروك لطلاب الأول الثانوي هذا الإقبال الكبير والجدية والرغبة في التعلم ، ولعل مصر من الدول النادرة اللتي تجتهد لتعليم أبنائها في ظل ظروف الجائحة.
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