مبروك لأولى ثانوي .. وزير التعليم : 967 ألف طالب دخلوا على منصة الامتحان بلا شكاوى حتى الآن

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن اجمالي عدد طلاب اولى ثانوي الذين ادوا الامتحانات التدريبية اليوم الثلاثاء ، بلغ حتى الآن ما يقارب "٩٦٧ ألف من الطلاب" رغم ان الامتحان ممتد حتى الساعة ٩ مساءًا .



