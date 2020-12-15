مصادرة أطعمة غذائية مجهولة المصدر بمحلات تجارية في الغربية ..صور

قادت مديرية التموين في محافظة الغربية ، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين في الغربية ، حملة تموينية لضبط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية وضبط الأسواق .









أسفرت الحملة عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات من محل شهير بميدان ستوته في مدينة طنطا ، عباره عن " 10كيلو سجق ، 16كيلو سمن نيوز لاندي بدون بيانات ، 9 علبه توشكي كريمة مبسرطه ، 10علبه كفته اطياف ، 24كيلو سجق الجميع منتهي الصلاحية .





كما تم تحرير محضر برقم 31444لسنه2020جنح اول طنطا واخطرت النيابه العامه للتحقيق .





شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم يرافقه اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعقيد أيمن فكري المستشار العسكري ٣ تجارب عملية لإخلاء مباني مديريات الشباب والتضامن والتربية والتعليم، وذلك في إطار استعدادات محافظة الغربية لتنفيذ التدريب العملي صقر ٧٣ لمواجهة الأزمات. فيما





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بدأت التجارب بإخلاء مديرية الشباب والرياضة بحضور أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، وأثنى المحافظ على تنفيذ التجربة بشكل رائع في وقت مناسب، موجهًا بتلافي بعض الملاحظات البسيطة في البيان العملي يوم ٢٠ ديسمبر.





كما شاهد المحافظ تجربة الإخلاء الثانية بمديرية التربية والتعليم بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، وأشاد المحافظ بسرعة تنفيذ تجربة الإخلاء في وقت زمني قياسي، بجانب التنظيم المتميز وخروج العاملين بشكل يدل على مدى وعي المواطنين بأهمية تجربة الإخلاء، موجهًا الشكر لكافة العاملين على التزامهم بتعليمات الإخلاء.



