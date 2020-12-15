مصادرة أطعمة غذائية مجهولة المصدر بمحلات تجارية في الغربية ..صور

قادت مديرية التموين في محافظة الغربية ، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين في الغربية ، حملة تموينية لضبط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية وضبط الأسواق .
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أسفرت الحملة عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات من محل شهير بميدان ستوته في مدينة طنطا ، عباره عن " 10كيلو سجق ، 16كيلو سمن نيوز لاندي بدون بيانات ، 9 علبه توشكي كريمة مبسرطه ، 10علبه كفته اطياف ، 24كيلو سجق الجميع منتهي الصلاحية .
كما تم تحرير محضر برقم 31444لسنه2020جنح اول طنطا واخطرت النيابه العامه للتحقيق .
فيما شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم يرافقه اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعقيد أيمن فكري المستشار العسكري ٣ تجارب عملية لإخلاء مباني مديريات الشباب والتضامن والتربية والتعليم، وذلك في إطار استعدادات محافظة الغربية لتنفيذ التدريب العملي صقر ٧٣ لمواجهة الأزمات.