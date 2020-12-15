ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مصادرة أطعمة غذائية مجهولة المصدر بمحلات تجارية في الغربية ..صور

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:39 م
اطعمة غذائية مجهولة
اطعمة غذائية مجهولة المصدر
Advertisements
احمد علي
قادت مديرية التموين في محافظة الغربية ، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين في الغربية ، حملة تموينية لضبط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية وضبط الأسواق .

اقرأ أيضا :

 أسفرت الحملة عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات من محل شهير بميدان ستوته في مدينة طنطا ، عباره عن " 10كيلو سجق ، 16كيلو سمن نيوز لاندي بدون بيانات ،  9 علبه توشكي كريمة مبسرطه ، 10علبه كفته اطياف ، 24كيلو سجق الجميع منتهي الصلاحية .

كما تم تحرير محضر برقم 31444لسنه2020جنح اول طنطا واخطرت النيابه العامه للتحقيق .

فيما شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم يرافقه اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعقيد أيمن فكري المستشار العسكري ٣ تجارب عملية لإخلاء مباني مديريات الشباب والتضامن والتربية والتعليم، وذلك في إطار استعدادات محافظة الغربية لتنفيذ التدريب العملي صقر ٧٣ لمواجهة الأزمات.


بدأت التجارب بإخلاء مديرية الشباب والرياضة بحضور أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، وأثنى المحافظ على تنفيذ التجربة بشكل رائع في وقت مناسب، موجهًا بتلافي بعض الملاحظات البسيطة في البيان العملي يوم ٢٠ ديسمبر.

كما شاهد المحافظ تجربة الإخلاء الثانية بمديرية التربية والتعليم بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، وأشاد المحافظ بسرعة تنفيذ تجربة الإخلاء في وقت زمني قياسي، بجانب التنظيم المتميز وخروج العاملين بشكل يدل على مدى وعي المواطنين بأهمية تجربة الإخلاء، موجهًا الشكر لكافة العاملين على التزامهم بتعليمات الإخلاء.

واختتم المحافظ بمشاهدة تجربة الإخلاء بمديرية التضامن الاجتماعي بحضور أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، موجهًا بتلافي عددًا من الملاحظات.
مصادرة أطعمة غذائية مجهولة المصدر بمحلات تجارية في الغربية ..صور
مصادرة أطعمة غذائية مجهولة المصدر بمحلات تجارية في الغربية ..صور
مصادرة أطعمة غذائية مجهولة المصدر بمحلات تجارية في الغربية ..صور
مصادرة أطعمة غذائية مجهولة المصدر بمحلات تجارية في الغربية ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 70 طن مخللات فاسدة داخل مصنع و2500 كمامة مجهولة بالغربية

ضبط طن ونصف أعلاف حيوانية مغشوشة داخل مصنع غير مرخص بالغربية

حملات تموينية مستمرة لضبط المخالفين وردعهم قانونا في الغربية

مصادره 400 ألف عبوة أدوية جدول مخدرات بمخزن غير مرخص فى طنطا

ضبط 3777 قطعة مستلزمات طبية و228 عبوة منشطات مجهولة المصدر بـ الغربية

ترشيحاتنا

تركت أطفالها للعمل فسقط بها الأسانسير.. تفاصيل وفاة شهيدة الكفاح في الغربية

طارت لمدة 85 دقيقة.. طائرة الركاب الروسية MС21 تحلق فى أول رحلة.. فيديو

أحدهم تقاضى 150 ألف دولار في حلقة.. راغدة شلهوب تكشف أجور النجوم في برامجها

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 في انقلاب سيارة بطريق الشلاتين

سيارات هونشي Hongqi الصينية الفارهة تصل الخليج.. صور

تجديد حبس والد عروس فيصل المنتحرة 15 يوما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعيوب في ذراع التحكم الأمامية.. استدعاء سيارات جيب رانجلر 2020 jeep wrangler في السعودية ..صور

أرخص 5 سيارات مستعملة للبيع في مصر.. صور

علاقة البرد بكورونا.. هل تقي نزلات البرد من الفيروس؟