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ديني

هل يجوز للمرأة النفساء الصلاة بعد أسبوعين أو ثلاثة من الولادة؟.. الإفتاء تجيب

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:03 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية تقول السائلة: "هل يجوز للمرأة النفساء ان تصلي بعد الولادة بثلاثة أسابيع؟". 

رد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: مدة انقطاع المرأة النفساء عن الصلاة وباقي العبادات 40 يوما وقد يصل الى 60 يوما عند البعض من السيدات ولكن هناك بعض السيدات قد ينقطع نزول الدم بعد 3 أسابيع او شهر تقريبا.

واضاف ممدوح إذا تيقنت المرأة بعد أسبوعين أو ثلاثة من عدم نزول الدم  وتطهرت وتأكدت من ذلك فلا بأس أن تصلي وتمارس عباداتها بشكل طبيعي . 

حكم قراءة الحائض للقرآن الكريم
قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن للحائض حرام عند جمهور أهل العلم، سواء كانت قراءة مجرده من ذهنك وذاكرتك أو القراءة المصحوبة بمس المصحف، لافتا إلى أن مس المصحف حرام ولا يجوز للحائض.

وأضاف "العجمي" في إجابته عن سؤال مضمونه "حكم قراءة القرآن للحائض؟"، أن الإمام مالك قال إن الحائض لها أن تقرأ القرآن وليس حرام شرعا لكنه لا يجوز لها مس المصحف. 

وأوضح أمين الفتوى، أن في مثل هذه الأمور التي اختلف حولها جمهور العلماء فأن الخروج من الخلاف مستحب، مشيرا إلى أن مس المصحف والقراءة فيه أثناء الحيض ليس الوسيلة الوحيدة للمرأة الحائض للحفاظ على حفظها فمن الممكن تلجأ الي المصاحف الرقيمة الموجودة على الهواتف والتابلت وغيره من وسائل اخرى.
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