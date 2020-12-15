زيادة إصابات كورونا تثير القلق.. شركة إجابات: يجب الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.. وتاج الدين: كورونا أصبح أكثر شراسة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فيما يلى:









قال محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاعات الرأي، إن زيادة أعداد إصابات كورونا بدأت تُثير القلق، ويجب الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن الدولة تدير أزمة جائحة كورونا بشكل احترافي.













كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية،عن وجود زيادة في عدد حالات الإصابة بكورونا، مشيرا إلى أن العدد المعلن للإصابات هو عدد الحالات التي رصدت من قبل مؤسسات الصحة فقط، وهناك بعض الحالات الأخرى البسيطة، المخالطة، الذى تحمل أعراض بسيطة، يعالجون منزليا ولا يتم تسجيلهم فى البيان اليومي لوزارة الصحة.









وأشار إلى التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، فقال نحن نخطط في العام الجديد لإنشاء مدارس جديدة، ونهتم بجناحي توفير الحياة الكريمة للإنسان وهما التعليم والصحة لكي نستثمر فيهما بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة جميعا، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي".













أكد أن الوحدة تصل مساحتها إلى 115 م والعمارة 4 شقق بها مصعد للتسهيل على السكان، مشيرا إلى أن مدينة بدر خلال السنوات الأخيرة تشهد طفرة إنشائية كبيرة جدًا.













وأوضح أن الطفل العصبى يكون متأثر بنسبة الكوروتيزون التى يتلقاها من الام طوال فترة الحمل، لذلك يجب تعليم الطفل بهدوء وبأسلوب سلس.





وأشار "وهدان"، إلى أن يوجد فرق بين الحصول على المعرفة وتجاوز حقوق الأخرين أو إهدار مجهود الأشخاص فى إنتاج كتاب معين، محذرا من أنه ليس من الأخلاق حينها سرقة هذا الكتاب أو كتابته بطريقة غير شرعية، وحينها يكون المتضرر من تلك العملية يكون القارئ أيضا وليس مالك الكتاب فقط، مضيفا أن تزوير الكتب بشكل أو بآخر إلى تدمير صناعة النشر.

















حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات ملحوظة في الجو، وعاصفة ترابية، وانخفاض في درجات الحرارة، لذلك طالبت المواطنين بضرورة توخي الحذر واتباع اللازم للحماية من الأمراض، خاصة مرضى الربو والأمراض الصدرية.

















وأضاف "كمال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن المعدلات الكبيرة من غاز أو أكسيد الكربون الخارج من سيارات البنزين يجعل القاهرة فى منصات التتويج على مستوى العالم فى معدلات التلوث، مما يقلل الأوكسجين فى الجو.









وأشار "سمير"، إلى أن الفائض الأولى هو الفرق بين مصروفات الدولة المصرية وفوائد الديون، مضيفا أن يوجد فائض للموازنة، أي يوجد زائد في الإيرادات، لافتا إلى أن العدد الكلى للموازنة 180 مليار جنية، بنسبة 3.1 من الناتج المحلى، حتي أصبح 70.7 مليار جنية لعام 2021، حيث يحدث انخفاض للعجز الكلى للموازنة، وذلك دليل على قدرة الدولة المصرية الالتزام بتسديد ديونها، إضافة إلى توجه الدولة بشكل صحيح وقوى.









أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل نقلا عن الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأ نظيره الأمريكي جو بايدن بفوزه بالرئاسة، مؤكدًا استعداده للتعاون.



