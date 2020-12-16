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حوادث

محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في تهمة الكسب غير مشروع

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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رامي المهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث فى اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونا و543 ألف جنيه اليوم الاربعاء

وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين عمر  محمد  سلامة  وتامر محمد رياض وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود. واسلام  عاشور . 

أسندت النيابة للمتهم،  " ممدوح م ع ر"، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما المالكة لعدة فنادق منها فندقىاماريوت ومينا هاوس القاهرة، تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إيمان ا م"  و"ماجدولين م خ"، وسهام ا م" وولديه القصر مهند ومروان، فى الفترة من 2012 لـ2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه وإنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته حال كونه العضو المنتدب بإحدي شركات قطاع الاعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق المالكة لعدة فنادق.
 
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