محاكمة كيميائي اختلس مليون و300 ألف جنيه من مستشفى تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة كيميائي صيدلي اختلس مليون و 300 ألف جنيه من مستشفي تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.





صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود وأمانة سر وائل عبد المقصود.









كشف قرار الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع برئاسة المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم طه .م ، كيميائي صيدلة، علي الدرجة الثانية بمستشفي صيدناوي التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه في غضون الفترة من 1998 وحتي 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه وزوجته غادة رشاد مبروك علي كسب غير مشروع مقداره 1288085 جنيه ( مليون ومائتان وثمانية وثمانون الف جنيه وخمسة وثمانون جنيه ) عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته بعد تولية الوظيفة العامة ولا تتناسب مع موارده طبقا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء حال كون عمله مما يتيح له فرصة الاستغلال وقد عجز عن اثبات مصدر مشروع لها.





أضاف قرار الإحالة بيان المبلغ المختلس مبلغ مقداره 1001885 جنيه ( مليون جنيه وألف وثماني مائة وخمسة وثمانون جنيه ) مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له ولزوجته، ومبلغ مقداره 286200 جنيه ( مائتان وستة وثمانون ألف ومائتي جنيه ) يمثل قدر الزيادة التي طرأت علي عناصر الذمة المالية " العقارات والسيارات".