إنجازات وزارة الري في 2020.. تبطين الترع مشروع قومي ومحطات معالجة المياه الأبرز

اجتاحت جائحة كورونا العالم وتأثرت جميع الدول ، ولكن وزارة الرى المصرية أثبتت فى عام 2020 أنها لن تتوانى عن تقديم الخدمات والمشروعات للمصريين تحت أى ظرف فقامت بالعديد من المشروعات القومية منها..





1-مشروع استكمال البنية التحتية لتنمية شمال سيناء:





يهدف المشروع إلى نقل مياه ترعة السلام عبر سحارة تحت قناة السويس إلي شبه جزيرة سيناء لتحقيق التوسع الأفقي في مساحة 400 ألف فدان ،وتدعيم سياسة مصر بزيادة الانتاج الزراعي وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا للوادى.





بالإضافة إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية،وخلق مجتمع زراعي تنموي جديد ومتكامل، وتحسين معدل التوطين بسيناء واستغلال

الطاقات البشرية في أغراض التنمية، وقد تم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها 324 مليون جنيه.





وقد تم تنفيذ أعمال شبكة الصرف المغطى لزمام 1550 فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق بعملية إنشاء شبكة الصرف المغطى لزمام حوالي 7100 فدان على ترعتي الشهيد صالح سليمان عودة والشهيد مدين قاسم ضمن أعمال البروتوكول الموقع مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (إدارة المياه) لتنفيذ بعض أعمال البنيةالأساسية بمنطقتي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق.





2-مشروع تنمية منابع حوض نهر النيل :





يهدف المشروع إلى تقوية العلاقات وتطوير سياسة بناء الثقة بين مصر ودول حوض نهر النيل. كما يهدف إلى اعداد الدراسات للمصادر المختلفة المغذية لنهر النيل وتنميتها وتقليل الفواقد واجراء الدراسات الهيدرولوجية والتنبؤ بإيراد النهر





وأن يكون هناك نظرة مشتركة للمشروعات المقامة على النيل فى اطار تعاونى مع دول الحوض والمشروعات التكاملية المشتركة لاستغلال الفواقد فى أعالى النيل، وتم تم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها 40 مليون جنيه.





أهم الأعمال التي تم تنفيذها بالمشروع هى أعمال التشغیل الذاتي للاستراحة التابعة للوزارة في كمبالا، وبدء المرحلة الخامسة لعملیة تشغیل وصیانة المعدات المخصصة للمشروع المصري الأوغندي لمقاومةالحشائش بأوغندا، وأعمال البئر الیدوي بسكن طلاب جامعة جوبا، وسداد حصة مصر في الھیئة الفنیة المشتركة لمیاه النیل وشراء معدات لزوم التشغیل بتفتیش رى الشجرة.





3- مشروع تغطيات الترع والمصارف داخل الكتل السكنية:

يهدف المشروع إلى تغطية الترع والمصارف التي تمر داخل الكتل السكنية للحفاظ علي المياه التي يعاد استخدامها ولضمان وصول المياه للأراضي

الزراعية في التوقيت المحدد وبالكمية المطلوبة وحماية البيئة من التلوث والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين وتم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها 63 مليون جنيه.





وقد تم الإنتهاء من تغطية ترع بطول 217.1 كم (طنبول الكبرى ـ طنبول ـ منية سمنود ـ سيدى عطية)، تم الإنتهاء من تغطية مصارف بطول 17.2 كم.





4_مشروع إستكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادى -توشكى:





يهدف المشروع إلى رفع كفاءة شبكة الرى والصرف وتنفيذ البنية الاساسية اللازمة لأغراض التنمية والاستصلاح والاستزراع بمناطق المشروع مما

يؤدى الى زيادة الرقعة الزراعية وتوفير مزيد من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية القائمة عليها وتحقيق التنمية المتكاملة، وتم تنفيذ أعمال

بإستثمارات قدرها 522 مليون جنيه.





أهم الأعمال التي تم تنفيذها بالمشروع هى:

قناة الهروب ك 500.11 أيسر فرع (2 (وهدار مصب قناة الهروب ك 700.7، وجارى استكمال مسار الترعة الفرعية رقم (4 (بإستخدام تقنيات النسف للأسطح المختلفة فى التربة الجرانيتيةوجارى إستكمال المواصفات الفنية للترعة رقم (1-4)





5- مشروع تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية:





يهدف المشروع إلى تحقيق أهداف استراتيجيات تنمية الموارد المائية وحسن استغلالها وتعظيم العائد منها ، ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتحقيق عدالة التوزع بين منتفعي الترع وزيادة الانتاجية الزراعية ووفر في الأراضي الزراعية. بالإضافة إلى تقليل تكلفة الري وزيادة دخل المزارع نتيجة للتطوير المتكامل وتحسين الوضع البيئي بالقري الواقعة بزمام المشروع واعداد كوادر بشرية مدربة في مجال ادارة المياه، تم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها 236 مليون جنيه.





6- اطلاق فاعليات أسبوع القاهرة للمياه:





في ظل الظروف العالمیة الصعبة المصاحبة لجائحة كورونا، تم تنظیم النسخة الثالثة من أسبوع القاھرة للمیاه كحدث شبة افتراضي مع تنظیم بعض الجلسات بالحضور المباشر مع الحرص على اتباع الاجراءات الاحترازیة والوقائیة اللازمة.





وقد بلغ عدد المشاركین في فعالیات الأسبوع عدد 7800 مشارك حیث بلغت نسبة المشاركة من خارج مصر حوالي 45 %ومن داخل مصر 55 ، %فضلًا عن50 منظمة دولیه وإقلیمیة علاوة على تنظیم اجتماعین رفیعى المستوي ، وتنظیم 5 أحداث جانبیة ، إضافة إلى 25جلسه علمیة و5 جلسات عامة، فیما بلغ إجمالي السادة المحاضرین والمتحدثین 228 منھم 148 متحدث دولي من 40 دولة و80 متحدث محلي.





7- جهود الوزارة في مواجهة أزمة الأمطار مارس 2020:





قامت الوزارة من خلال غرف العملیات ومراكز الطوارئ التابعة لھا والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسیول التي تتعرض لھا البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفیضان التابع للوزارة، حیث أظھرت خرائط التنبؤ الصادرة عن المركز تعرض البلاد لموجة شدیدة من الریاح والأمطار على معظم مناطق الجمھوریة تصل في بعضھا الي40 مم.





وقد اشتملت الإستعدادات التي إتخذتھا الوزارة قبل حدوث الأزمة على الآتي:





• تخفیض مناسیب المیاه فى الترع الى أقصى انخفاض یسمح بتشغیل محطات

الشرب درجه لاستیعاب میاه الأمطار





• تشغیل المحطات فى الدلتا على المناسیب التصمیمیة والوصول للمناسیب الآمنة بالترع والمصارف والمرور على المخرات لتأمین مدن وقرى محافظات الصعید والتأكد من جاھزیتھا لاستقبال میاه الامطار والتأكید على سلامة الجسور سلامھ الجسور وإزالة الإطماءات من السدود والبحیرات





• التنسیق مع أجھزة وزارة الكھرباء لمواجھة مشاكل انقطاع الكھرباء بالمحطات والتي قد تسببھا الریاح الشدیدة.





وقد تم استقبال المیاه في عدد 8 محافظات على مستوى الجمھوریة وھي (اٍلإسكندریة ـ البحیرة ـ السویس ـ جنوب سیناء ـ الجیزة ـ الفیوم ـ المنیا ـ بنى سویف) دون حدوث أي مشاكل او خسائر.





8- مشروع تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الامطار والسيول:





يهدف المشروع إلى تنمية الموارد المائية وذلك

بإستغلال المياه الجوفية في الوادى والدلتا لتغذية نهايات الترع والتوسع في إستخدام الخزانات الجوفية العميقة وحصاد مياه الأمطار والسيول في أودية الصحراء الشرقية وسيناء، وتم تنفيذ أعمال

بإستثمارات قدرها 1459 مليون جنيه.





وقد تم الإنتهاء من حفر عدد 53 بئر بمحافظات شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد والفيوم والصحراء الشرقية والغربية والواحات، وإحلال وتجديد عدد 14 بئر بمحافظات الشرقية والمنوفية.





9- مشروع تطوير وحمايه مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشأت الكبرى على المجارى المائية:





يهدف المشروع إلى انشاء واحلال وتجديد الأعمال

الصناعية على المجاري المائية (أفمام ـ حجوزات ـ

بدالات ـ سحارات ـ كباري...) لتحسين حالة الري والنقل النهري وتوليد طاقة كهربائية وتنشيط

السياحة النهرية وتحسين الظروف البيئية تم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها 603 مليون جنيه.





10_ مشروع إحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعيه وتبطين الترع:





يهدف المشروع إلى المحافظة على قطاعات الترع

وحماية الجسور مما يرفع من كفاءة نقل وتوزيع

المياه وتحسين نوعيتها ووصولها للمزارعين فى

الأوقات المطلوبة والمساهمة فى زيادة الانتاجية

الزراعية وتحسين الوضع البيئى والصحى، وتم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها 1490 مليون جنيه.





وقد تم الإنتهاء من تأهيل وتبطين مجاري مائية بطول 272.511 كم بمحافظات الشرقية والمنيا

والاسكندرية الدقهلية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة

وبنى سويف والقاهرة وأسيوط.





11_ مشروع تطوير وترشيد نظم الرى:





يهدف المشروع إلى تطوير شبكات الرى الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة استخدام المياه وخفض الفواقد خلال شبكة الرى وحل مشاكل عدم وصول المياه لنهايات الترع وعدالة توزيع المياه بين المنتفعين لزيادة الانتاجية الزراعية وزيادة دخل المزارعين وخلق فرص عمل جديدة، وقد تم تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها 82 مليون جنيه.





وقال المهندس محمد غانم، متحدث وزارة الموارد المائية والرى، إن الوزارة قامت هذا العام بكثير من المشروعات أهمها المشروع القومى لتأهيل الترع ينظم عملية توزيع المياه بدأت به الوزارة هذا العام ويسير بمعدلات ممتازة.





وأضاف "محمد غانم" لصدى البلد أن تشجيع المواطنين للتحول للرى الحديث كان جزء من خطة الوزارة لترشيد المياه، ودعوة المواطنين للتحويل وبالفعل هناك نماذج كثيرة نجحت والوزير زارها بنفسه خلال الفترة الماضية.





وأشار أن مشروعات الحماية من أخطار السيول بعضها تم تنفيذه وبعضها جارى تنفيذه لتوفير المياه والاستفادة من مياه الأمطتر وحماية المنشآت العامة والأفراد والمرافق العامة من أخطار السيول.





ونوه "متحدث الرى" أنه جارى العمل مشروع مصرف بحر البقر الذى يهدف لمعالجة 5مليون متر مكعب يوميا من غرب الدلتا ونقلهم لسيناء، وبالإضافة لسحارة المحسمة التى نقلت مليون متر مكعب من مياه الصرف شرق قناة السويس.





ووضح أن الوزارة قامت بإدارة موسم أقصى الاحتياجات بكفاءة شديدة، ولا توجد مشاكل من المزارعين فى هذا الموسم نتيجة أعمال الحماية من السيول التى تمت هذا العام .



