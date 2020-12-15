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محافظات

كلف بسرعة رفع المخلفات العشوائية.. المحافظ: تقديم الخدمات والمرافق العامة للمناطق الأكثر احتياجا بالسويس

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:15 م
اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
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حسن غنيمة
قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بجولة تفقدية لمدينة العبور ومنطقة الكويت بحي الاربعين ، وذلك في اطار اعمال التطوير والتجميل والرصف .

ورافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للوقوف علي الاعمال التي ستبدأ لتطوير رصف شارع 168 بمدينة العبور والذي يربط شارعي عمر بن عبد العزيز وصولا الي شارع 152 امتدادًا لشارع النيل .

كما تفقد اللواء عبد المجيد صقر ومرافقيه من القيادات التنفيذية شارع محمد رضوان بمنطقة الكويت بداية من  شارع عمرو بن عبد العزيز حتي مصنع الملابس بمدينة الايمان .


وفي الجولة كلف المحافظ رئيس حي الاربعين بسرعة رفع المخلفات والاشغالات العشوائية التي تعوق الاعمال وعمل مخطط عاجل لتوسعة شارعي محمد رضوان و168 لتيسير الحركة المرورية في هذه المناطق المكتظة بالسكان .


كما كلف صقر رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس بسرعة مراجعة وصيانة خطوط وغرف تفتيش الصرف الصحي بهذه الشوارع  .


واكد المحافظ علي رئيس حي الاربعين سرعة التنسيق مع مسئولي المرافق العامة للانتهاء من اعمال تدعيم الانارة العامة والكهرباء وباقي الخدمات قبل البدء في أعمال الرصف .


وفي الجولة أكد صقر علي ان المحافظة مستمرة في تحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين للمناطق التي لم يصلها التطوير من قبل ، مشيرا الي ان المواطن السويسي لابد ان يشعر بالخدمات التي تقدم له وهذا حق علينا لابناء المدينة الباسلة التي عانت كثيرا.


ورافق المحافظ في الجولة كلا من ممدوح انور رئيس حي الاربعين والعميد عمرو أنور قائد مرور السويس ومحمود زهرة رئيس فرع الشركة القابضة بالسويس ومديحة صديق مدير عام الطرق والنقل وعادل خشانة مدير جهاز التجميل والحدائق ورضا عبود نائب مدير جهاز التجميل وممثل الشعبة الهندسية والادارات الهندسية والتنظيم والاشغالات والمرافق بحي الاربعين والشركات المنفذة لاعمال التطوير .

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