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رياضة

جهاز الأهلي يطمئن على لاعبيه الشباب فى تونس بعد أزمة كورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:12 م
جهاز الأهلي
جهاز الأهلي
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عبدالحكيم أبو علم
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي إجراء إتصالات هاتفية بلاعبي منتخب الشباب المتواجدين في تونس للإطمئنان عليهم .

واتصل الجهاز الفني هاتفيا باللاعب عربي بدر المتواجد في البعثة للإطمئنان علي حالة اللاعبين بجانب التواصل مع ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب .

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة شمال افريقيا احتساب نتيجة مباراة مصر وليبيا التي كان مقررا اقامتها اليوم لصالح المنتخب الليبي ، وذلك بعد مرور نصف ساعة على موعد بداية المباراة ولم تظهر بعد نتيجة المسحة الإضافية التي أجريت ل 9 لاعبين مصريين أشارت المسحة الأولى لإيجابية حالاتهم.

 جاء القرار بعد اجتماع عقد بين الدكتور جمال محمد علي رئيس بعثة منتخب الشباب المصري، وممثلو ليبيا وتونس والكاف واللجنة الطبية بالكاف.

وكان منتخب مصر قد قدم قائمة تضم ١٤ لاعبا لخوض المباراة، بعد تعرض عدد من لاعبيه ومديره الفني ربيع ياسين للاصابة بفيروس كورونا، في حين تنص لائحة البطولة على تقديم قائمة لا تقل عن 15 لاعبا، وهو ما تمسك الاتحاد الأفريقي بتطبيقه رغم استعداد المنتخب الوطني للعب بـ 14 لاعبا فقط.

وأكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد رئيس بعثة المنتخب في تونس أمام هذا الموقف كانت الاتصالات المكثفة التي تم اجراؤها مع كافة الجهات المعنية والتي شارك فيها الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكره ، كما اتخذت القرار بإجراء مسحة اضافية للاعبين التسعة اليوم على أمل أن تكون النتيجة سلبية للاعب واحد على الأقل لاستكمال قائمة ال 15، إلا أن النتائج لم تظهر حتى حلول موعد المباراة الثانية، فكان قرار اللجنة المنظمة المتقدم.

وأشاد رئيس بعثة مصر بالروح المعنوية التي تحلى بها اللاعبون وما لمسه من إصرار لديهم بلعب المباراة بأي عدد متاح.
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