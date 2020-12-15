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تمكن 4 أشخاص من الفرار.. مصرع 11 شخصا جراء حريق في دار للمسنين بروسيا.. فيديو

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:14 م
صدى البلد
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها مصرع 11 شخصا في حريق اندلع خلال الليل في دار للمسنّين في منطقة باشكورتستان وسط روسيا، وفق ما أفاد محققون الثلاثاء.

وأكدت لجنة التحقيقات الروسية التي تحقق في الجرائم الكبرى أنها فتحت تحقيقا جنائيا يتعلّق بالإهمال.

وقال المحققون "وقت اندلاع الحريق كان في الغرفة 15 شخصا تمكن أربعة منهم الفرار بمفردهم. وخلال عملية إخماد الحريق عثر على جثث 11 شخصا".

ودار المسنين الواقع في قرية إيشبولدينو كان عبارة عن مبنى خشبي مكون من طابق واحد مع سقيفة صغيرة، بحسب وزارة الطوارئ.

وأضافت أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران بحلول الصباح. وبحسب المحققين فإن الدار كان مسجلا كجمعية غير ربحية تقوم بأعمال خيرية للمسنين.

لكن مسؤولا محليا قال لوكالة انترفاكس إن الدار لم يكن لديه الحق القانوني لتوفير الإقامة الليلية. وتكثر حوادث الحرائق والانفجارات في مبان سكنية في روسيا نتيجة لتهالك البنية التحتية وعدم التقيد بمعايير السلامة.
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