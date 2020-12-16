أمطار الخير..تعدد أساليب الاستفادة من مياه السيول في وسط سيناء



وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه طلب من وزارة الرى بإنشاء عدة مشروعات لدعم التنمية فى المحافظة وعمل الأبحاث والدراسات العلمية وقيام معهد بحوث الموارد المائية ووزارتى الرى والزراعة بهدف تنمية المحافظة ، وخاصة منطقة وادى البروك بوسط سيناء .



وطالب المحافظ ، بأهمية الحفاظ على المياه وتخزين مياه السيول والأمطار للاستفادة منها فى رى وزراعة الأراضى والشرب وباقى الاستخدامات الأخرى ، وكذا تنظيم استخدامات المياه وتعظيم الاستفادة منها .



وشملت آليات الاستفادة من مياه الأمطار والسيول : إنشاء عدد من البحيرات الصناعية لاستيعاب مياه السيول والأمطار، إنشاء عدة أحواض لتهدئة مياه السيول لحماية مدينة العريش ، وحماية مدينة نخل ووسط سيناء من السيول والاستفادة من مياهها فى تغذية خزان المياه الجوفى للمياه .



علاوة على صيانة السدود ، والمقترحات الخاصة بإقامة بحيرة صناعية فى منطقة أولاد على وعدد آخر من الأحواض المائية .. إلى جانب بحيرة أخرى صناعية وحاجز وخزانات للمياه وأحواض إعاقة لتهدئة المياه فى منطقة وادى الأزارق بهدف حجز المياه للاستفادة منها فى الرى والزراعة وباقى الاستخدامات ، وتعظيم الاستفادة من المياه المهدرة قبل البحيرات للاستفادة منها فى الرى والزراعة .



وتهدف هذه المشروعات، إلي منع مخاطر السيول عن مدينة العريش كهدف استراتيجى .. علاوة على إقامة عدد من السدود فى منطقة عين القديرات للاستفادة من المياه المحتجزة خلفها فى الزراعة بواقع مرتين سنويا لاتاحة الفرصة لأهالى المنطقة بامكان التوسع فى الرى والزراعة مرتين فى العام بدلا من مرة واحدة حاليا .



وأصدر المحافظ توجيهاته إلى مسئولى شركة سيناء للحفر باقامة مركز لحفر وصيانة الآبار فى منطقة وسط سيناء وتزويده بالمعدات اللازمة لتكون الشركة جاهزة لأى عمل فى مجال حفر وصيانة الآبار ..



إلى جانب إنشاء محطة رفع للمياه خلف سد الروافعة لتعظيم الاستفادة من مياه السيول والأمطار خلف السد واستخدامها فى الرى والزراعة وباقى الاستخدامات ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الرى وأجهزتها البحثية والمختصة.



ومن جانبه .. أكد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة على مراعاة اشراك ممثلى السكان المحليين بمنطقة وسط سيناء فى الاقتراحات والمطالب الخاصة بالمواطنين من الجهات التنفيذية والبحثية.



مشيرا إلى أنه تم منح اللجان المختصة بدراسة مطالب السكان المحليين والوقوف على آرائهم فى مختلف المشروعات المقترحة والمقرر تنفيذها بالتنسيق مع وزارتى الرى والزراعة والجهات البحثية ، وأن هذا هو الاجتماع الثانى لبحث ومناقشة احتياجات منطقة وسط سيناء وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول .



وأشار النائب جازى سعد عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء الى شكر وتقدير أهالى وسط سيناء لجهود الدولة فى تحقيق التنمية بمنطقة وسط سيناء .



وكذا شكر وتقدير المحافظ وجميع الأجهزة التنفيذية والبحثية والعلمية الداعمة لتنمية وسط سيناء ، ومراعاة مطالب وآراء المواطنين المحليين .

وطالب بانشاء خزان مياه سعة 100 مترا مكعبا فى كل قرية بوسط سيناء ، وانشاء ميدان لسباق الهجن ودار للمناسبات ومسجد فى منطقة الجفجافة بوسط سيناء .



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وكذا شكر وتقدير المحافظ وجميع الأجهزة التنفيذية والبحثية والعلمية الداعمة لتنمية وسط سيناء ، ومراعاة مطالب وآراء المواطنين المحليين .وطالب بانشاء خزان مياه سعة 100 مترا مكعبا فى كل قرية بوسط سيناء ، وانشاء ميدان لسباق الهجن ودار للمناسبات ومسجد فى منطقة الجفجافة بوسط سيناء .اقرأ أيضا: