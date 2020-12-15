لن تستفيد من درع الوجه الواقي لكورونا إلا بهذه الخطوات.. تعرف عليها

اعتمد الكثيرون ، الشهور الماضية ، على استخدام ، دروع الوجه البلاستيكية ، للحماية ، والوقاية ، من فيروس كورونا ، كبديلا أكثر أمانا ، من الماسكات الطبية ، حسب توصيات مركز السيطرة على الأمراض .





وكشفا لموقع " POWER OF POSITIVITY" ، فإن هناك دراسة أثبت أنه دروع الوجه البلاستيكية ، لا توفر الحماية الازمة ، من فيروس كورونا ، ولكن للحصول على أقصى استفادة من درع الوجه ، أتبع هذه الخطوات .









ارتد دائمًا واقيا للوجه مع القناع

أوضح Henningsen أن دروع الوجه تعطي أكبر فائدة عند ارتدائها مع قناع الوجه.





قالت "أغطية الوجه المصنوعة من القماش تحمي الآخرين". "الإيثار الذي تظهره من خلال ارتداء المرء هو لطف للآخرين ، وهذا اللطف يعود عندما يرتدي شخص ما قناعه من أجلك. هذا عندما يحدث السحر الحقيقي ، عندما يرتديها كلا الطرفين. قناعي يحميك. قناعك يحميني.





وأضافت: "إن إضافة درع للوجه هو الجليد على الكعكة ويوفر الحماية لك ، لمن يرتديها".





تأكد من أن واقي وجهك مناسب بشكل صحيح





قال الطبيب إدموند: "يجب أن يصل الدرع إلى مستوى الذقن أو أسفله في الأمام".





نظف وعقم واقي وجهك بعد كل استخدام

ال CDCمصدر موثوق يقترح الرجوع إلى إرشادات الشركة المصنعة ، إذا كانت متوفرة.





إذا لم تكن هناك تعليمات متاحة ، يقترحون التنظيف بمنظف محايد وماء دافئ لإزالة أي تلوث مرئي ، متبوعًا بشطف بالماء النظيف.





ثم يوصون بتطهير واقي الوجه ، ويفضل أن يكون ذلك بمحلول يحتوي على الكلور. يمكن أن يتلف الكحول البلاستيك والمواد اللاصقة بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، قد يزيل أي خصائص مضادة للتوهج أو مضاد للتشويش.





اشطفه مرة أخرى بالماء النظيف لإزالة أي بقايا

جفف في الهواء أو استخدم مناشف ورقية نظيفة لإزالة أي رطوبة.





تأكد من أن واقي وجهك مناسب بشكل صحيح

قال إدموند: "يجب أن يصل الدرع إلى مستوى الذقن أو أسفله في الأمام".





قال إنه يجب أن يصل إلى الأذنين على الجانبين تقريبًا و "يجب ألا تكون هناك فجوة بين الجبهة ومقدمة الدرع ما لم يكن هناك غطاء فوق الفجوة. وإلا فقد تمر قطرة عبر الفجوة وتهبط على وجهك ".





نظف وعقم واقي وجهك بعد كل استخدام

ال CDCمصدر موثوق يقترح الرجوع إلى إرشادات الشركة المصنعة ، إذا كانت متوفرة.











