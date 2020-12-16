نشر ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، تغريدة اليوم من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مُتضمنة تلميحات بشأن الإخوان.

وكتب ضاحي خلفان: "الإخوان.. تمردغت سمعتهم في الوحل.. وظهرت قذارتهم للعلن".

وقد نشر سابقا ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والامن العام في دبي، صورة عبر تويتر للعاصمة الإدارية الجديدة والتطور الحالي في المدن الجديدة التي تقوم بها الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشر ضاحي خلفان عبر تويتر صورة لحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، وعلق: "‏هذه مصر في عهد ثورة الشعب ضد الإخوان ودعمهم للقوات المسلحة.. الذين كانوا وما زالوا يقفون ضد مصر وكانوا لايريدون لهذا البناء ان تقوم له قائمة.. تحيا مصر ..يحيا الشعب ..يحيا السيسي وفريق عمله...ويحيا كل محب لها".

وقال ضاحي خلفان، في تصريحات سابقة إنه رمى كتب الأب الروحي لجماعة الإخوان الإرهابية الأسبق، سيد قطب، في القمامة، وذلك تعليقًا على قرار هيئة كبار العلماء السعودية، بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية.

وأوضح خلفان في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية حينما صنفت جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية فعلت خيرا"، مضيفا أنه في عام 1974 ألقى كتب عضو الجماعة الراحل سيد قطب "في القمامة" عندما شعر أنها "تكفر الآخرين".

وتابع خلفان بالقول إن "الجماعة إرهابية عملياتيا، ميدانيا، فالقتل أحد أدوات الجماعة"، ورأى أن جماعة الإخوان "ربت كل حركات التطرف المعاصرة على الإرهاب"، حسب تعبيره.

ووجه خلفان "تحية شكر وتقدير بالغ" إلى هيئة كبار العلماء السعودية على قرارها تجاه جماعة الإخوان ووصفه بـ"الحكيم"، وقال إن "تصنيف جماعة الإخوان بأنها جماعة إرهابية حق لا ينكره إلا محب لباطل".

ضاحي خلفان: رميت كتب سيد قطب في القمامة.. والإخوان جماعة اغتيالات وأضاف: "أتى القرار في وقته، تمتاز قرارات المملكة حكومة ومؤسسة دينية بالتأني في اتخاذ القرار"، وتابع بالقول: "كضابط شرطة أقول إذا جماعة الإخوان ليست جماعة إرهابية وفي هيكلها التنظيمي جناح مخصص لعمليات الاغتيالات... فما هو الإرهاب".

وفي 10 نوفمبر الشهر الجاري، أعلنت هيئة كبار العلماء السعودية ن جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام"، محذرة من الانتماء إليها او التعاطف معها.

وقالت هيئة كبار العلماء إن جماعة الإخوان "لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".