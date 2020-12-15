حمو بيكا ينعى صاحب كليب «دانس مونكي» الشهير

نشر نجم المهرجانات الشعبية حمو بيكا صورة ينعى فيها عم مجدي صاحب فيديو "دانس مانكي" الشهير، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق حمو بيكا، قائلا "بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربگ راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.." صدق الله العظيم عم مجدي في ذمة الله.. ادعولوا بالرحمة".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه على السوشيال ميديا، معبرين عن بالغ الحزن والمواساة.

وقد نفى مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا، أن يكون قد تسبّب في إيذاء أحد، مشيرًا إلى أنه لو أقدم على هذا الفعل؛ لكان تعرّض للسجن.

وأضاف "بيكا"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير"، عبر شاشة "النهار"، أنه لا يخشى السجن؛ لكنه لا يريد أن يدخله، لأنه حريص على والده ووالدته وأسرته، كما أنه في انتظار حدث سعيد: "أنا مش مؤذي، وحصلت لي مشكلة كبيرة قبل كده بسبب حفلة، وربنا نجاني منها، أنا مش خايف من الحبس، بس أنا عندي بيت ووالدتي ووالدي، زوجتي حامل ومش عاوز أخلف ابن يلاقيني في السجن، ده ما يرضيش ربنا، وكل ده عشان قلت أنا عاوز أشتغل، أعترف أنني كنت مخطئًا، والكل يخطئ، وأنا اعتذرت في أكثر من مناسبة".

وأوضح "لا أريد أن أكون معينًا في النقابة، لكني أريد الغناء بالتصاريح في الحفلات والأفراح، كما أنني أحببت الغناء.. أنا عاوز أغني اليوم بيومه، مش بعرف أعمل أي حاجة ومش شبه البني آدمين الطبيعيين، أنا محبوس بسبب شهرتي، وحياتي عبارة عن الشغل والبيت ولو عاوز أخرج في مكان مينفعش يكون هناك حد يعرفني".

ونشر مغني المهرجانات "حمو بيكا"، صورة عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، لـ "بوستر" حفل له من المقرّر أن يُحييه في أحد المطاعم بالعراق، ليحاول الهروب من فروض نقابة المهن الموسيقية في مصر التي تمنعه من إقامة حفلات في الداخل.

من ناحية أخرى، وجه حمو بيكا، رسالة إلى هاني شاكر نقيب الموسيقيين أمير الغناء العربي، قائلًا "بتمني منك انك تقبل اعتذاري.. وانك تعتبرني زي ابنك أو أخوك الصغير.. واثق جدا في طيبة قلبك وانك مش هتقبل اني اتسجن.. او حتي حياتي تدمر عشان بحب اكل عيشي.. أتمني ان تقبل اعتذاري وتوجهني للصح".

وكان حمو بيكا، مطرب المهرجانات قد نشر فيديو في وقت سابق، عبر صفحته على فيس بوك يعتذر فيه، حيث قال "ماعملتش الفيديو ده عشان القضية أو الحكم لو مكتوبلي حاجة هشوفها بس كان لازم أعتذر للفنان الكبير هاني شاكر لاني مكنتش قاصد أعمل أي مشكلة وأنا طول عمري بحب الناس والناس بتحبني ومش عاوز حد ياخد فكرة وحشة عني".