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مرأة

سلوك أكثر خطورة.. 3 أسباب وراء ارتفاع إصابة الرجال بكورونا عن السيدات

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:32 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
أظهرت العديد من الدراسات أن عدد الرجال الذين يموتون بسبب COVID-19 أكثر من النساء ، لأن الرجال يميلون إلى الانخراط في سلوك أكثر خطورة  .

وذكر موقع "HEALTHLINE" ،  ان هناك أسباب متعددة لهذا الوضع منها : 


التدخين 
نشر معهد روبرت كوخ الألماني دراسة في عام 2014، أظهرت اختلافًا واضحًا في احتمالية  الإصابة بالأمراض بين الرجال والنساء، إذ أن عدد الرجال المصابين بأمراض الرئة والسرطان بين الرجال في الصين أكبر من عدد النساء. لأن نسبة المدخنين بين الرجال في الصين بلغت 52.1 بالمائة، بينما بلغت نسبة المدخنات 2.7 بالمائة.

 استجابة الجهاز المناعي لدى الرجل أضعف من استجابة جسم المرأة، عند التصدي لفيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19.

 ويرجح الخبراء أن تكون هذه القوة المناعية لدى المرأة مكتسبة بفضل عملية الإنجاب، لأن جسمها مصممٌ حتى يتصدى للأمراض التي تهددُ سلامة الجنين أو الرضيع في مرحلة ما بعد الولادة.

لكن الاستجابة المبالغ فيها من قبل الجهاز المناعي قد تكون مضرة في حالات كثيرة، أي حينما يتصدى الجسم بشكل كبير لعدوى ما، على نحو غير متناسب، فتحصل عدة التهابات واضطرابات صحية.

ارتفاع معدل البدانة عند الرجل أكثر من النساء 

وأشارت النتائج أن احتمال دخول المصابين الذين يعانون البدانة إلى المستشفى بعد الإصابة بـفيروس كورونا، أعلى بـ113 في المئة مقارنة بالغير، كما أنهم أكثر عرضة لدخول قسم العناية المركزة ب ـ74 في المئة.

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