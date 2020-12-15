ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

علماء يكتشفون تغيرات جديدة في كورونا ببريطانيا ..فيديو

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:50 م
كورونا
كورونا
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، تقريرا يظهر تسجيل فيروس كورونا تغيرات جديدة في بعض الدول، حيث ازدادت حيرة خبراء الفيروسات بعد إعلان بريطانيا ودول أخرى، متغيرات وظهور أصناف جديدة منه في عينات لألف شخص أصيبوا بالوباء.

وقالت السلطات الصحية والطبية، إن هذه المتغيرات للفيروس المتجدد لن تقلص من فاعلية اللقاحات التي شرعت عدة دول في استخدامها.

وأجريت اختبارات وفحوصات لـ 15871 شخصًا ببريطانيا، ثبتت إصابتهم بـفيروس كورونا اليوم، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 20 في المائة في عدد الحالات المبلغ عنها يوم السبت الماضي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أدى إجمالي حالات كورونا اليوم إلى خفض إجمالي عدد الاختبارات الإيجابية البالغ 19875 اختبارًا التي تم الإبلاغ عنها هذه المرة الأسبوع الماضي في إشارة مؤكدة لإغلاق كامل بإنجلترا، مما أدى إلى إبطاء معدل الإصابة المتصاعد في البلاد.

ولم بريطانيا من دائرة الخطر تمامًا، حيث كشفت الأرقام الرسمية أيضًا عن 479 حالة وفاة أخرى بفيروس كورونا - بزيادة 40 في المائة عن الرقم 341 الذي سجل يوم السبت الماضي.

ويعتبر عدد الوفيات اليوم هو أعلى رقم يسجل يوم السبت منذ 2 مايو عندما فقد 584 بريطانيًا حياتهم بسبب الفيروس.

ويعد هذا ثاني أقل عدد من الوفيات يسجل هذا الأسبوع، بعد تسجيل 696 حالة وفاة يوم الأربعاء و608 يوم الثلاثاء.

من المحتمل أن الذين ماتوا اليوم أصيبوا بالفيروس قبل أسابيع، قبل أن تدخل قواعد الإغلاق حيز التنفيذ.

وتأتي أرقام اليوم وسط تمرد محتمل لحزب المحافظين، حيث يتهم أعضاء ونواب غاضبون الحكومة بالمخاطرة بإلحاق أضرار كارثية بالاقتصاد من خلال نظامها المثير للجدل مدى الحياة بعد الإغلاق الوطني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ارتفاع جديد في حالات وفيات كورونا ببريطانيا

خلال يوم .. بريطانيا تسجل 136 وفاة و18950 إصابة جديدة بكورونا

اليونان تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا

خلال يوم.. بريطانيا تسجل نحو 25 ألف إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

المغرب يسجل 5836 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

للمرة الأولى منذ يونيو الماضي.. ارتفاع كبير في وفيات فيروس كورونا بإنجلترا

ترشيحاتنا

مستريح جديد.. لاعب الزمالك يتعرض للنصب في روض الفرج

علماء يكتشفون تغيرات جديدة في كورونا ببريطانيا ..فيديو

علاقة البرد بكورونا.. هل تقي نزلات البرد من الفيروس؟

قطر تصدر بيانًا بشأن الهجوم الإرهابي على ناقلة نفط في السعودية

خاص| اتجاه لمنح شقة لكل المنطبق عليهم شروط الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعى

أسعار هيونداي كريتا 2021 Hundai creta الشكل الجديد في مصر بعد طرحها رسميا.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الرشح عند الرضع

رياضية بامتياز .. إطلاق سيارة أودي A5 سبورتباك الجديدة كليًّا لعام 2021 | صور

فى احتفالات رأس السنة.. إليك أشهر أكلات العام الجديد