علماء يكتشفون تغيرات جديدة في كورونا ببريطانيا ..فيديو

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، تقريرا يظهر تسجيل فيروس كورونا تغيرات جديدة في بعض الدول، حيث ازدادت حيرة خبراء الفيروسات بعد إعلان بريطانيا ودول أخرى، متغيرات وظهور أصناف جديدة منه في عينات لألف شخص أصيبوا بالوباء.

وقالت السلطات الصحية والطبية، إن هذه المتغيرات للفيروس المتجدد لن تقلص من فاعلية اللقاحات التي شرعت عدة دول في استخدامها.

وأجريت اختبارات وفحوصات لـ 15871 شخصًا ببريطانيا، ثبتت إصابتهم بـفيروس كورونا اليوم، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 20 في المائة في عدد الحالات المبلغ عنها يوم السبت الماضي.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أدى إجمالي حالات كورونا اليوم إلى خفض إجمالي عدد الاختبارات الإيجابية البالغ 19875 اختبارًا التي تم الإبلاغ عنها هذه المرة الأسبوع الماضي في إشارة مؤكدة لإغلاق كامل بإنجلترا، مما أدى إلى إبطاء معدل الإصابة المتصاعد في البلاد.





ولم بريطانيا من دائرة الخطر تمامًا، حيث كشفت الأرقام الرسمية أيضًا عن 479 حالة وفاة أخرى بفيروس كورونا - بزيادة 40 في المائة عن الرقم 341 الذي سجل يوم السبت الماضي.





ويعتبر عدد الوفيات اليوم هو أعلى رقم يسجل يوم السبت منذ 2 مايو عندما فقد 584 بريطانيًا حياتهم بسبب الفيروس.





ويعد هذا ثاني أقل عدد من الوفيات يسجل هذا الأسبوع، بعد تسجيل 696 حالة وفاة يوم الأربعاء و608 يوم الثلاثاء.





من المحتمل أن الذين ماتوا اليوم أصيبوا بالفيروس قبل أسابيع، قبل أن تدخل قواعد الإغلاق حيز التنفيذ.





وتأتي أرقام اليوم وسط تمرد محتمل لحزب المحافظين، حيث يتهم أعضاء ونواب غاضبون الحكومة بالمخاطرة بإلحاق أضرار كارثية بالاقتصاد من خلال نظامها المثير للجدل مدى الحياة بعد الإغلاق الوطني.



