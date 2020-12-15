برلماني: 12 حزبا في البرلمان الجديد منها من يمثل لأول مرة

كشف النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، عضو مجلس النواب ، عن أن البرلمان المقبل 2021 فيه أحزاب ممثلة داخل البرلمان بشكل كبير، وأخرى لأول مرة تمثل من الأساس.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المرحلة المقبلة من الحياة البرلمانية في غاية الأهمية، ونحتاج إلى تعدد الآراء، لافتا إلى أن المعارضة مطلوبة جدًّا، وتعني أن هناك حياة سياسية، وأن هناك أصواتا أخرى، والرهان قوي.





وأكد البرلماني، أن 12 حزبا في البرلمان الجديد بينها أحزاب تمثل لأول مرة، مشيرا إلى أنه نحتاج إلى قوانين تخرج من داخل اللجان في مجلس النواب أكثر من القوانين التي تخرج من الحكومة.





وأشار النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، إلى أن حزب العدل لديه أجندة منحازة للمواطن في البرلمان.



