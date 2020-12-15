جامعة المنصورة تستضيف فعاليات اليوم الإندونيسي المصري

استضافت جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الإندونيسي المصري خلال زيارة وفد السفارة الأندونيسية بالقاهرة لجامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب .





جاء ذلك بحضور محمد آجى سوريا، القائم بأعمال السفير الإندونيسي بالقاهرة والوفد المرافق له ويتضمن الوفد الملحق الثقافي ، التجاري ، السياسي ، الاقتصادي ، التربوي.

أشرف على تنفيذ فعاليات اليوم الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على ادارة الوافدين ، سحر العراقى مدير ادارة الوافدين.

تضمنت فعاليات اليوم الأندونيسى معرضا للمشغولات والمنتجات اليدوية، عروض ثقافية وفنية، رقصة السامان ، قراءة الشعر الأندونيسى ، رقصة الطبق ، رقصة بالى ، فن الدفاع عن النفس سيلات ، محاضرات وندوات عن أندونيسيا.





فيما اجرت كلية الهندسة بجامعة المنصورة بالتعاون مع ادارة الحماية المدنية بالدقهلية اليوم الثلاثاء ايضا تجربة " محاكاة " عملية مكافحة حريق و إخلاء آمن في أحد مباني الكلية " مبنى البرامج " بهدف تدريب أعضاء هيئة التدريس و العاملين و الطلاب على الآلية الصحيحة للتعامل حال حدوث طارئ، و تطبيق ذلك عمليا .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة و الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة ، و العميد أحمد المهدى مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية .





أشرف على تنفيذ التجربة الدكتورة سحر صدقى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة وتنفيذ العقيد أحمد عوض رئيس قسم الاطفاء ، الدكتور جلال البغدادى مدير وحدة الأزمات والكوارث ، و الدكتور وليد عادل منسق وحدة الأزمات والكوارث .





وبدأت تجربة المحاكاة لحدوث حريق في المبنى، بعمل مرور على منشآت المبنى والمكاتب الإدارية وعمل إنذار حريق، حيث تم إصدار الأمر بإخلاء المبنى بمعاونة العاملين المدربين على إجراءات السلامة المهنية و مكافحة الحرائق و تم بحسب الخطة، إخلاء المبنى باتباع العلامات الإرشادية للوصول إلى نقطة التجمع الآمن، و تم استدعاء فريق الطوارئ من وحدات المطافئ و وحدات الإنقاذ السريع و الإسعاف، لتنفيذ عملية إنقاذ أحد العاملين والطلاب المحاصرين في الأدوار العليا باستخدام معدات الإنقاذ و السلالم الكهربائية الخاصة بالدفاع المدني وذلك لمواجهة الطوارئ المحتملة، و لرفع الوعي لدى العاملين وكيفية مواجهة الموقف بهدوء، و منع التدافع والحفاظ على الأرواح والمنشآت التعليمية، طبقًا لخطة الإخلاء المُعدَّة سلفًا من قبل الكلية .



