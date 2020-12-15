8 أنواع لـ الفيروس بمصر.. 19 رسالة مهمة من مستشار الرئيس للصحة حول كورونا

= هناك ٨ أنواع من فيروس كورونا في مصر والعالم
= التطعيم أيًا كان لا يغني عن اتباع الإجراءات الاحترازية
= فترة الحضانة لفيروس كورونا تمتد إلى أكثر من 14 يوما
= "الإسبرين" قد يسبب نزيفا أو حساسية في بعض الحالات
= أولوية توزيع لقاح فيروس كورونا في مصر سيكون للكوادر الطبية
= احتمالية الزيادة فى المصابين واردة والدولة تراقب هذه الزيادة كل لحظة
= فيروس كورونا سيتحور بمرور الوقت وبالتالي سيختلف أيضا تركيبته
= مصر ستنوع مصادر الحصول على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا
= الرئيس السيسي يتابع بشكل يومي كل جديد خاص بلقاح فيروس كورونا
= أي دواء في العالم له آثار جانبية ولكن هناك آثار جانبية واضحة وشديدة
= لن نسمح إلا بتداول اللقاحات التي أثبتت فعاليتها وأمانها في مواجهة كورونا
= المركز القومي للبحوث في مصر يعمل على الوصول الى لقاح لفيروس كورونا
= أي لقاح لا يحمي بنسبة ١٠٠% وإنما يقلل من المضاعفات والمشاكل الصحية
= العدد المعلن يوميا لإصابات فيروس كورونا في مصر غير شامل العزل المنزلي
= الفيروسات التنفسية وحتى الإنفلونزا العادية لديها قدرة كبيرة على التغيرات الجينية
= من الملحوظ في هذه الفترة تسجيل حالات كثيرة عائلية نتيجة للاختلاط والمناسبات العائلية
= تقدير الدولة الكامل لكوادر الطبية التي ضحى أفرادها بمئات الشهداء لإنقاذ آلاف المرضى
= المستشفيات الميدانية بها عدد ضخم من الأسرة وجاهزة للاستخدام عند زيادة الإصابات بالكورونا
= الدولة دمجت بين الدراسة في المدارس والجامعات والتعليم عن بعد للحفاظ على صحة وحياة الطلاب
= العالم به أكثر من ١٠٠ لقاح خاص بفيروس كورونا ومصر تتابعها وتراقبها للحصول على ما يتميز بالأمان والفاعلية العالية