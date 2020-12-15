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أخبار البلد

8 أنواع لـ الفيروس بمصر.. 19 رسالة مهمة من مستشار الرئيس للصحة حول كورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:57 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
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عقد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، مؤتمرًا صحفيًا اليوم، الثلاثاء، بقصر الاتحادية، للتحدث عن آخر تطورات مواجهة مصر لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، واللقاحات الخاصة بالفيروس التي تعاقدت عليها مصر، ووصلت أولى الدفعات منها منذ أيام.

وينشر موقع "صدى البلد"، أبرز التصريحات التي قالها الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية:

= هناك ٨ أنواع من فيروس كورونا في مصر والعالم
= التطعيم أيًا كان لا يغني عن اتباع الإجراءات الاحترازية
= فترة الحضانة لفيروس كورونا تمتد إلى أكثر من 14 يوما
= "الإسبرين" قد يسبب نزيفا أو حساسية في بعض الحالات
= أولوية توزيع لقاح فيروس كورونا في مصر سيكون للكوادر الطبية
= احتمالية الزيادة فى المصابين واردة والدولة تراقب هذه الزيادة كل لحظة
= فيروس كورونا سيتحور بمرور الوقت وبالتالي سيختلف أيضا تركيبته 
= مصر ستنوع مصادر الحصول على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا
= الرئيس السيسي يتابع بشكل يومي كل جديد خاص بلقاح فيروس كورونا 
= أي دواء في العالم له آثار جانبية ولكن هناك آثار جانبية واضحة وشديدة
= لن نسمح إلا بتداول اللقاحات التي أثبتت فعاليتها وأمانها في مواجهة كورونا
= المركز القومي للبحوث في مصر يعمل على الوصول الى لقاح لفيروس كورونا
= أي لقاح لا يحمي بنسبة ١٠٠% وإنما يقلل من المضاعفات والمشاكل الصحية
= العدد المعلن يوميا لإصابات فيروس كورونا في مصر غير شامل العزل المنزلي
= الفيروسات التنفسية وحتى الإنفلونزا العادية لديها قدرة كبيرة على التغيرات الجينية
= من الملحوظ في هذه الفترة تسجيل حالات كثيرة عائلية نتيجة للاختلاط والمناسبات العائلية
= تقدير الدولة الكامل لكوادر الطبية التي ضحى أفرادها بمئات الشهداء لإنقاذ آلاف المرضى
= المستشفيات الميدانية بها عدد ضخم من الأسرة وجاهزة للاستخدام عند زيادة الإصابات بالكورونا
= الدولة دمجت بين الدراسة في المدارس والجامعات والتعليم عن بعد للحفاظ على صحة وحياة الطلاب
= العالم به أكثر من ١٠٠ لقاح خاص بفيروس كورونا ومصر تتابعها وتراقبها للحصول على ما يتميز بالأمان والفاعلية العالية
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