تعرف على أسباب الفتور بين الزوجين

الزواج هو ضم روحين معا لمشاركة حياتهما وأحلامهما، و في البداية ، كل شيء يكون جيدا ، مع عشاء رومانسي حلو وقضاء كل لحظة سويا.





ومع ذلك ، مع مرور السنين ، ستجد أنك ستمر في فترات مد وجزر .





وكشفا لموقع "POWER OF POSITIVITY" ، فإن هناك 10 أسباب تجعل الزواج غير نجاحا :









هناك نقص شديد في الاتصال

عندما يحدث شيء مثير في حياتك ، فمن الذي تراسله أو تتصل به لتحكي عنه؟ يجب أن يشغل زوجك / زوجتك المركز الأول في الاتصال السريع. إذا توقفت عن التواصل ، فمن السهل أن تتباعد.









جلب إحباطاتك معك إلى المنزل

من السهل التخلص من إحباطاتك مع الأشخاص الأقرب إليك . يمكنك أن تصبح غريبًا بسرعة إذا كان كل ما تفعله هو استخدام زوجتك كحقيبة ملاكمة. سيتجنبون قضاء الوقت معك ويريدون الابتعاد عن طريقك.





لا يمكنك السماح لإحباطات يومك بالانتشار إلى حياتك المنزلية. إنها طريقة واحدة لإبعاد الشخص الآخر عنك. اترك كل دراما العمل عند الباب ، ولا تدعها تتعارض مع علاقتك ، أو قريبًا لن يكون لديك علاقة على الإطلاق.





تشكل نقص في التعلق

لا يوجد سبب محدد لعدم وجود أشكال من المرفقات لأن العديد من الأشياء يمكن أن تسبب ذلك. ومع ذلك ، فقد استيقظت ذات يوم وأدركت أنها لم تعد أهم شيء بعد الآن. لا يمكنك أن تضع إصبعك عليه ، لكن المشاعر التي شعرت بها من قبل لم تعد موجودة.





هذا الموقف يتطلب الكثير من العمل لإصلاحه. لحسن الحظ ، أنت تقر بالمشكلة - تحقق من الخطوة الأولى من القائمة. حان الوقت الآن لإعادة الاتصال بشريكك على رأس أولوياتك. اطرح عليهم أسئلة - الكثير منهم. تعرف على شريك حياتك وامنح نفسك الإذن بالوقوع في الحب مرة أخرى.





توقفت عن مواعدة بعضكما البعض

لا يمكن أن تكون الحياة عبارة عن كل عمل ولا لعب. يجب ألا تتوقف المواعدة أبدًا عند الانتقال معًا أو الزواج. لا تزال هناك حاجة إلى أوقات خاصة بينكما حيث تتخلصان من هموم الحياة وتستمتعان.





متزوج من وظيفتك

وظيفتك ضرورية ، لكنها تهيمن على حياتك بأكملها. يجب أن تخصص وقتا لبعضكما البعض. كثير من الناس يصبحون غرباء لأنهم لا يرون بعضهم البعض إلا بشكل عابر.





لا أحد منكم يسير في نفس الاتجاه

من الصعب أن تنمو معًا عندما تسير في اتجاهين متعاكسين. إذا كنت تريد أن تعيش في ولاية كارولينا الشمالية وتريد زوجتك أن تتجذر في أوهايو ، فكيف يمكن أن تعمل معك في موقعين مختلفين؟





تواجه مشاكل مالية

مشاكل المال هي قضية كبيرة. إذا كنت تحارب دائمًا مشاكل الإنفاق المفرط أو نقص التمويل لدفع الفواتير ، فقد يؤدي ذلك إلى تدهور الأمور بسرعة. لا تجعل كل محادثة حول التمويل حجة.





وجدت شخصًا جديدا

هل تعلم أن الكثير من الناس لديهم علاقات عاطفية قبل وقت طويل من الانخراط جسديًا؟ أحد الأسباب التي تجعل زوجك قد يكون غريبًا هو أنك مغرم بشخص آخر. إذا كنت تركض إلى رجل أو امرأة أخرى للتحدث عن حياتك وأحلامك ، فأنت بالفعل على وشك الخروج من الباب.





تفعل الأشياء كأفراد وليس كزوجين

هل تخطط لوقت إجازتك ، لكنه لا يشمل زوجتك؟ ربما تذهب في إجازات مع أصدقائك بدلًا من شريك حياتك. إذا وجدت أنك جالس في مطعم تأكل بمفردك أو تنام بمفردك في سرير مزدوج ، فأنت بالفعل غرباء من الناحية النظرية.





الطلاق في ذهنك ربما تفكر سرًا في الطلاق ، وقد قمت بالفعل بفحص الزواج. لا عجب أن يشعر الشخص الذي يرقد بجانبك بأنه غريب ؛ كنت تتمنى لهم سرا بعيدا.

لم تعد العلاقة ممتعة هل تتذكر الهدايا والمرح التي كانت لديك عندما كنت تتواعد؟ ستحذر الريح وتفعل شيئًا هائجًا ومجنونًا ، كل ذلك باسم الحب. السهر والحديث لساعات طويلة كان كيف بدأت الأمور ، لكنك الآن تجد نفسك في موقف حرج.













