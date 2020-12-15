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برلمان

برلمانية: الدولة تحارب مشكلة التسرب من التعليم.. وأولياء الأمور السبب الرئيسي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:08 م
التسرب من التعليم
التسرب من التعليم
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القسم السياسى
أشادت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بالتقرير الذى استعرضه مجلس الوزراء، تحت اسم "مصر في عيون العالم"، الذى اتضح من خلاله أن مصر من ضمن الدول الأقل نسب التسرب من التعليم بأفريقيا، قائلة" الدولة خلال الأونة الأخيرة تسعى لخفض مستوى الأمية وتقليل نسب التسرب في التعليم خاصة في بعض المراحل التعليمة كالمرحلة الاعدادية".

وأوضحت "نصر"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة تعمل على وقف هذه المشكلة من خلال وضع ضوابط وخطط تمنع التهرب من التعليم خاصة في بعض المراحل التعليمية، مشيرة إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى أولياء الأمور ذات الثقافات المنخفضة، علاوة على قلة الموارد المالية التي تجعلهم يضغطون على أبنائهم للخروج من التعليم.

وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الحل للقضاء على هذه المشكلة هو مساعدة تلك الأسر محدودى الدخل من خلال عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة تساعدهم في الإنفاق على أبنائهم، منوهة إلى أن مصر تعد من الدول الأقل نسبة تسرب بين دول افريفيا نظرًا لوعى الدولة بهذه المشكلة والسعى على منعها بصورة مستمرة.

يذكر أن  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد استعرض الجزء الثاني من إصداره "مصر في عيون العالم – النصف الأول 2020" من خلال فيديو على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،حيث يسلط الفيديو الضوء على أبرز المؤشرات التي حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا.

وأوضح "تقرير مصر في عيون العالم" أن مصر قد احتلت المركز الثاني عربيًّا، والـ 36 عالميًّا في 2019، بناءً على قوتها الاستراتيجية والسياسية والثقافية وقدرتها على مواكبة التغيير ودفع عجلة التنمية وذلك وفقًا لـ " مؤشر أفضل الدول 2020".

كما جاءت مصر في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز الـ 14 عالميًّا في خدمات التعهيد في مؤشر "جاذبية الدول لتقديم خدمات التعهيد العالمية 2019" واعتبرها المؤشر من أهم الوجهات جذبًا للشركات متعددة الجنسيات.

وقد سلط التقرير كذلك الضوء على "مؤشر معدل إنتاجية العامل في إفريقيا 2020" الصادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، حيث اعتبر مصر ضمن الدول الأقل في نسب التسرب من التعليم.
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