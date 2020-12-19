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فيديو جراف

فيديو جراف.. البحر يقذف ذهبا على شواطئ هذه المدينة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
استيقظت قرية جواكا الفقيرة في فنزويلا سكانها على خير وفير قادم من البحر، ليست أسماكا أو كائنات بحرية بل مجموعة من المجوهرات الثمينة والذهب والفضة والحلي.


ووفقا لوسائل إعلام مختلفة، من بينها "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن مصدر هذه المجوهرات والذهب، لم يعرف، حيث كان من بينها قطع ثمينة وذهبية.


وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في فنزويلا انتشارا كبيرا للخبر، ما أشعل رغبة لدى المواطنين، الذي يعيشون في حجر صحي بسبب فيروس كورونا، في الذهاب إلى البحر للبحث عن الذهب.




ولمزيد من التفاصيل حول البحر يقذف ذهبا على شواطئ هذه المدينة، شاهد الفيديو جراف التالى.

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