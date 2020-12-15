إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 7 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي أمام قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط بأسيوط.





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز منفلوط، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووقوع مصابين.





بالانتقال والمعاينة الأولية تبين، تصادم سيارة نقل" ٩١٣٨ ي ر ج" وميكروباص رقم "٥٤٧٨ ي ط ا" واسفر الحادث عن اصابة "امال. ع. ح" ٢١ سنة، و"ايه. م. ح" ٢١ سنة، و"شيماء عبدالنبي جوده ٢١ سنة، و"بسمه .ح .ع. ٢٠ سنة، و"هند .م.م" ٢٢ سنة، و"اسراء .ن.ع .ح" ١٩ سنة، و"لمياء. س. ع" ١٩ سنة.



