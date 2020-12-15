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حوادث

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:36 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أصيب 7 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي أمام قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط بأسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز منفلوط، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووقوع مصابين.

بالانتقال والمعاينة الأولية تبين، تصادم سيارة  نقل" ٩١٣٨ ي ر ج" وميكروباص رقم "٥٤٧٨ ي ط ا" واسفر الحادث عن اصابة "امال. ع. ح" ٢١ سنة، و"ايه. م. ح" ٢١ سنة، و"شيماء عبدالنبي جوده ٢١ سنة، و"بسمه .ح .ع. ٢٠ سنة، و"هند .م.م" ٢٢ سنة، و"اسراء .ن.ع .ح" ١٩ سنة، و"لمياء. س. ع" ١٩ سنة.

وتم نقل المصابين الى مستشفى منفلوط المركزي، وتحرير المحضر اللازم، و العرض على النيابة العامة.
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