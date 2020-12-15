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أمطار غزيرة تغرق المحافظات.. أحمد موسى: وقف الدراسة في القاهرة غدا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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عادل نصار
أعلن الإعلامي أحمد موسى، توقف الدراسة غدًا، الأربعاء، في محافظة القاهرة بقرار من محافظ القاهرة لتوقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية.

وقال أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم، الثلاثاء، "طالما المحافظ أخد قرار يبقي لازم على الناس عدم التحرك غدًا إلا للضرورة القصوى".

وكشف هاني النحاس مراسل البرنامج، عن تفاصيل موجة الطقس السيئ في محافظة الإسكندرية، مؤكدا أن المحافظة تعاملت مع الأزمة بسرعة واستعداد كبيرة.

من جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الأمطار بدأت صباحًا واستمرت حتى غروب اليوم، الثلاثاء، مؤكدا "عملنا خريطة تضم النقاط الساخنة في المحافظة بهدف التعامل السريع والفوري مع أي تجمع لمياه الأمطار".

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تمت إعادة توزيع سيارات الصرف الصحي لإزالة مياه الأمطار من الشوارع في أسرع وقت، مشيرا إلى أنه غدا تعود الدراسة مع فرص لسقوط أمطار خفيفة.
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