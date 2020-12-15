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أخبار العالم

الحكومة السورية توافق على استئناف تشغيل المطارات في 21 ديسمبر

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:12 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
وافقت الحكومة السورية، اليوم الثلاثاء، على إعادة تشغيل مطارات حلب واللاذقية والقامشلي وحددت مواعيد انطلاق الرحلات عبرها.

وذكرت وزارة النقل السورية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن مجلس الوزراء السوري وافق على إعادة تشغيل تلك المطارات بدءا من يوم 21 من الشهر الجاري، وبمعدل أربع رحلات حتى يوم العاشر من الشهر المقبل.

وكان وزير النقل السوري، زهير خزيّم، أعلن الأسبوع الماضي أن الوزارة ستعمل على إعادة تشغيل مطار حلب الدولي خلال الفترة القريبة القادمة.
يذكر أن الحكومة السورية أوقفت جميع الرحلات الجوية من وإلى سوريا في مارس الماضي، ضمن حزمة إجراءات اتخذتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
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