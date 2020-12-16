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بين الناس

بعد مرور 6 سنوات ..أهالى منفلوط يطالبون بسرعة الانتهاء من أعمال التجديد بالمستشفى المركزى.. صور

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:06 ص
صدى البلد
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وسام مختار
مازال حلم الانتهاء من أعمال التجديد فى مستشفى منفلوط المركزى يراوض الآلاف من أهالى مركز ومدينة منفلوط التابعة لمحافظة سوهاج ، منذ 6 سنوات بعد أن تم هدم المستشفى لتجديدة ولم يتم الانتهاء من أعمال البناء حتى الآن .

ويقول أهالى منفلوط فى رسالة بعثوا بها لخدمة شكاوى " بين الناس " الذى يقدمها موقع " صدى البلد " :  إن مستشفى منفلوط المركزى تم إحلالها منذ 6 سنوات وحتى اليوم لم يتم الأنتهاء من أعمال التجديد ، بالرغم من تزايد اعداد المصابين ، و جميع المستشفيات الموجودة بالمنطقة مستشفيات قروية لا توجد بها تجهيزات عالية لإنقاذ أى حالات طارئة تدخل إليها، ولا يوجد بها غرف عمليات وأقسام للأمراض المزمنة. 
 
وأشاروا : أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وكل ما يتبقى فيه فقط التشطيبات النهائية وإدخال المعدات الطبية واستكمال باقي المرافق ، إلا أن يد الإهمال طالته وكأن هناك يدا خفية تسببت في تعطيل لا تريد الخير للصعيد متسائلين هل ننتظر 6 أعوام أخرى حتى يبقى حلم مستشفى منفلوط المركزى بسوهاج حقيقية .  

مطالبين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، بسرعة التدخل لانقاذ مرضى منفلوط من العذاب الذى يعانونه يوميا من الذهاب اللى مركز " القوصية " الذى يبعد عنا 10 كم لتلقى العلاج  .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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