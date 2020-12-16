بعد مرور 6 سنوات ..أهالى منفلوط يطالبون بسرعة الانتهاء من أعمال التجديد بالمستشفى المركزى.. صور

مازال حلم الانتهاء من أعمال التجديد فى مستشفى منفلوط المركزى يراوض الآلاف من أهالى مركز ومدينة منفلوط التابعة لمحافظة سوهاج ، منذ 6 سنوات بعد أن تم هدم المستشفى لتجديدة ولم يتم الانتهاء من أعمال البناء حتى الآن .





ويقول أهالى منفلوط فى رسالة بعثوا بها لخدمة شكاوى " بين الناس " الذى يقدمها موقع " صدى البلد " : إن مستشفى منفلوط المركزى تم إحلالها منذ 6 سنوات وحتى اليوم لم يتم الأنتهاء من أعمال التجديد ، بالرغم من تزايد اعداد المصابين ، و جميع المستشفيات الموجودة بالمنطقة مستشفيات قروية لا توجد بها تجهيزات عالية لإنقاذ أى حالات طارئة تدخل إليها، ولا يوجد بها غرف عمليات وأقسام للأمراض المزمنة.

وأشاروا : أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وكل ما يتبقى فيه فقط التشطيبات النهائية وإدخال المعدات الطبية واستكمال باقي المرافق ، إلا أن يد الإهمال طالته وكأن هناك يدا خفية تسببت في تعطيل لا تريد الخير للصعيد متسائلين هل ننتظر 6 أعوام أخرى حتى يبقى حلم مستشفى منفلوط المركزى بسوهاج حقيقية .





مطالبين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، بسرعة التدخل لانقاذ مرضى منفلوط من العذاب الذى يعانونه يوميا من الذهاب اللى مركز " القوصية " الذى يبعد عنا 10 كم لتلقى العلاج .





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