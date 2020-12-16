حياتنا في خطر.. أهالي العزازي في الشرقية يعانون من كثرة الحوادث بسبب ظلام الطريق

حالة من الاستياء والغضب تخيم علي المواطنين وذلك نتيجة كثرة حوادث الموت وغياب الإنارة بطريق العزازي القرين بالشرقية والمار حتى مستشفى الأمراض النفسية فقد أصبح " طريق الموت " من كثرة الحوادث بسبب ظلام الطريق.





ويؤكد المواطن إيهاب العزازى، من أهالى قرية العزازى مركز فاقوس محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، كثرة الحوادث المتكررة علي الطريق التى تقع أغلبها ليلا نتيجة الظلام وعدم إنارة الطريق، بالإضافة إلى أن حالة الطريق يرثي لها.





وأشار إلى أن أهالي المنطقة يخشون من وقوع الكوارث والحوادث على الطريق ليلا بسبب الظلام الدامس، أضف لذلك بأن الأعمدة قد سقط بعضها لعدم مطابقتها للمواصفات والأسلاك الكهربائية لم تعمل حتى الآن الأمر الذي يعد إهدارا للمال العام.





وتابع قائلا: "طالبنا المسؤولين مرارا وتكرارا بإنارة الطريق تجنبا لوقوع الحوادث وحفاظا علي أهالينا المارين بالطريق من الأذى، حيث وقعت الكثير من حوادث تصادم السيارات، إضافة الى حوادث سرقة بالإكراه، ولم يلق طلبنا استجابة.





ويناشد المواطنون الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ووزير التنمية المحلية ووزير الكهرباء والطاقة والمسئولين بشبكة كهرباء القناة بسرعة التدخل وتركيب كشافات الإنارة لتجنب وقوع الحوادث المروعة حفاظا علي أرواح المواطنين الأبرياء.





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