ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

ما هي الأوضاع التي نرفع فيها اليدين أثناء الصلاة.. أمين الفتوى يكشف عنها.. فيديو

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:36 م
رفع فيها اليدين أثناء
رفع فيها اليدين أثناء الصلاة
Advertisements
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هي المواضع التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة وهل إذا نسيت أسجد سجود السهو؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن رفع الأيدي في الصلاة يكون بوضع باطن الكفين اتجاه القبلة والتفرقة بين الأصابع، ثم ترفع اليدين في موازاة الأذن وترفع اليدين بزاوية قائمة ولا تلصق بالأذن.

وذكر أن رفع اليدين داخل حركات الصلاة، يكون عند تكبيرة الإحرام وعند النزول غلى الركوع وعند الرفع من الركوع ، وبعض العلماء قالوا إنها ترفع عند الرفع من الركوع فقط.

وأوضح، أن رفع اليدين هو سنة أو هيئة من هيئات الصلاة، فإذا فعلها المصلي أثيب عليها وإن لم يفعلها فصلاته صحيحة ولا تبطل وليس عليه سجود للسهو إن نسيها.

دعاء بعد القيام من الركوع تتسابق الملائكة أيهما يكتبه

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عن رفاعة بن رافع الزُّرَقِيِّ رضي الله عنه قال: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: "مَنِ المُتَكَلِّمُ آنِفًا؟" قَالَ: أَنَا، قَالَ: "رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ".

وأضاف جمعة قائلا: هذا الدعاء لم يرد أن النبي قاله في الصلاة ولكنه عندما سمعه صلى الله عليه وسلم وعرف فضله أثنى عليه كثيرا، ومن هنا هناك بعض الزيادة في الذكر والدعاء لا يشترط أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لها فضل عظيم عند الله.

وتابع: عن ابن أبي أوفى قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ"

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هل الإطالة بعد الرفع من الركوع واجبة؟.. عالم أزهري يجيب

حكم من أدرك الإمام وهو راكع ولم يقرأ الفاتحة؟

هل يجوز ترديد تسبيحة واحدة في الركوع او السجود في الصلاة .. عالم أزهري يجيب

فضل الصلاة على النبي من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة

فضل الصلاة على النبي ليلة الجمعة

فضل الأكثار من الصلاة على النبي يوم الجمعة

ترشيحاتنا

حرب بالمدافع والطيران في إثيوبيا.. سيد علي يوجه رسالة هامة لـ حقوق الإنسان

للتطبيع.. وفد رفيع من أكبر دول إسلامية في العالم يصل إسرائيل

دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يخطر الكاف بموعد مباراتى الذهاب والعودة أمام جازيللي التشادي

أخبار الرياضة| اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي.. أول ضربة لـ إكرامي في بيراميدز.. كواليس تهديد شوبير بالقتل.. لاعب الزمالك يتعرض للنصب

محافظ الإسكندرية: نوة قاسم انتهت وارتفاع الموج فى البحر وصل إلى 6 أمتار

مدبولي يتابع الخطوات النهائية لوضع الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. هل تقي نزلات البرد من فيروس كورونا؟.. بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 10 صور عرضت حسناء سيف الدين للانتقاد

علاج الرشح عند الرضع

رياضية بامتياز .. إطلاق سيارة أودي A5 سبورتباك الجديدة كليًّا لعام 2021 | صور