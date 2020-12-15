ما هي الأوضاع التي نرفع فيها اليدين أثناء الصلاة.. أمين الفتوى يكشف عنها.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هي المواضع التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة وهل إذا نسيت أسجد سجود السهو؟
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن رفع الأيدي في الصلاة يكون بوضع باطن الكفين اتجاه القبلة والتفرقة بين الأصابع، ثم ترفع اليدين في موازاة الأذن وترفع اليدين بزاوية قائمة ولا تلصق بالأذن.
وذكر أن رفع اليدين داخل حركات الصلاة، يكون عند تكبيرة الإحرام وعند النزول غلى الركوع وعند الرفع من الركوع ، وبعض العلماء قالوا إنها ترفع عند الرفع من الركوع فقط.
وأوضح، أن رفع اليدين هو سنة أو هيئة من هيئات الصلاة، فإذا فعلها المصلي أثيب عليها وإن لم يفعلها فصلاته صحيحة ولا تبطل وليس عليه سجود للسهو إن نسيها.