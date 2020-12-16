ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان شارع وينجت يستغيثون من موقف توك توك عشوائي بجوار نادى القضاة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
سادت حالة من الغضب بين أهالي وسكان شارع وينجت والمناطق المحيطة "ولكلي – حي شرق – مدينة الإسكندرية"، بسبب وجود موقف توك توك عشوائي بمنطقة أول ونجت تقاطع شارع مصطفى كامل بجوار نادى القضاة.


ويقول السيد سعيد الجزار، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "أغيثوا سكان شارع وينجت فنحن نعانى أشد المعاناة من سائقى التكاتك البلطجية الذين فرضوا سيطرتهم على محيط المنطقة، ودائما ما يفتعلون المشاكل مع الركاب بسبب وبدون سبب وبعضهم يتاجر فى المواد المخدرة".


وأضاف: "إن الحياة بنطاق المنطقة أصبحت لا تطاق بسبب انتشار "التكاتك" على مرأى ومسمع من الجميع وفي مجلس المدينة، ذلك غير الأفعال التي تحدث من بعض السائقين كمعاكسة البنات وتشغيل أغانٍ بأصوات مرتفعة، وتحديد الأجرة على حسب أهوائهم"، وطالب المسئولين بوضع حل جذري لتلك المشكلة، خاصة أن قائدي تلك المركبات معظمهم من الأطفال.


وأشار إلى أن الوقوف العشوائي، والسير عكس الاتجاه، هما السمة الغالبة لهذه المركبة، غير الاختناقات المرورية، والسير برعونة، ما يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى أن وراء كل مصيبة هى التوك توك، فأكثر وقائع خطف حقائب السيدات ترتكب بسبب التوك توك، وذلك نتيجة لغياب الرقابة، والحل ليس فى منعه؛ بل فى وضع ضوابط لتنظيمه داخل المدينة، وإلزامه بالترخيص لضبط المخالفين منهم، ولتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.


اقرأ أيضا:


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

القمامة والتكاتك تتصدر شكاوى سكان التجمع الأول بالقاهرة الجديدة

سكان شارع الثلاثينى فى الإسماعيلية يرفضون عودة فوضى الباعة الجائلين لسوق الجمعة

سكان الإسكندرية يستغيثون من عشوائية التكاتك والميكروباصات فى شارع وينجت

أهالي فاقوس يستغيثون من فوضى التوك توك: "يتسبب فى العديد من الكوارث"

مواطن يستغيث بسبب الإهمال فى شارع وينجت بالإسكندرية

أهالي مدينة أولاد صقر يشكون من انتشار التكاتك: السائقون أطفال و"بيعاكسوا" البنات

ترشيحاتنا

بين ذعر وكوارث طبيعية.. شاب يعبر البحر لرؤية حبيبته لآخر مرة فيجد مفاجأة في انتظاره.. صور

WhatsApp يتوقف على آلاف الأجهزة أول 2021.. تعرف إزاي تليفونك منها أم لا؟

داخل علبة سيجار.. العثور على قطعة خشبية منذ بناء الهرم الأكبر عمرها 5 آلاف عام

بعد فضيحة الفحص المهبلي للمسافرات.. قطر تحتجز أستاذاً أسترالياً ونجله دون تهمة

أنا ممكن أقولك يا أبوكرش.. القصة الكاملة لـ خناقة حمو بيكا وعمر كمال

استيقظ لينبه الطبيب.. عملية جراحية لمريض بدون تخدير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور

بيجو 3008 Peugeot الجديدة رسميا في مصر..صور

بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور