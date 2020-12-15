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الأوقاف تعلن موعد إجراء اختبارات مسابقة التفتيش العام

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:32 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف بدء الاختبارات التحريرية لمسابقة  التفتيش العام في التخصصات التالية (مالي -إداري -أوقاف ومحاسبة -هندسي) وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا يوم الأحد الموافق 27 / 12 /2020 م بمسجد النور بالعباسية .


وطالبت الوزارة الممتحنين ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية ، وبيان حالة مختوم من جهة العمل، ولا يُسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن الموعد المحدد , ويتوجب على جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم بعدُ التأكد من استيفاء جميع ‏الشروط التي سبق الإعلان عنها  علمًا بأنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط ‏المسابقة متى ثبت ذلك في أي مرحلة من مراحلها ‏،



لمعرفة الأسماء إضغط هنا



كما أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المجموعة الخامسة من المرشحين لمنحة الماجستير.



وطالبت الوزارة، المرشحين، باستيفاء المستندات التالية "صورة البطاقة – أصل شهادة الميلاد كمبيوتر-  أصل المؤهل الجامعي – عدد (8) صور شخصية – حافظة بلاستيك" وتسليم الملف للمديرية التي يعمل بها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه، ويعد تسليم الملف إقرارًا بأنه غير ملتحق بالدراسات العليا بأي جامعة في أي مرحلة من مراحل الدراسات العليا مع تحمله المسئولية القانونية حال مخالفة ذلك .



وقالت الوزارة أنها ستتحمل كافة الرسوم الدراسية شرط نجاح الملتحق ، وحال رسوبه سيكمل على نفقته، وحال عدم دخوله الامتحان بدون عذر سيتم خصم المصروفات التي سددت له منها، واستكماله للدراسة إن أراد على نفقته، مع توقيعه على الإقرار المرفق بالمديرية عند تسليم المستندات.

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