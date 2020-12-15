السجن ٧ سنوات لجمال اللبان في الاتجار بالعملة وتغريمه

عاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية، منذ قليل نظر جلسة محاكمة جمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة،بالسجن 7 سنوات، وغرامة مماثلة للمبلغ المضبوط فى القضية، بتهمة الاتجار في العملة بدون ترخيص









كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.









كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، قضت بمعاقبة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وألزمته برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا.