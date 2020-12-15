ارتداء الكمامات المستخدمة يبطل فاعليتها في الحماية من كورونا

إن النتائج تقدم دليلًا على سبب وجوب مراعاة شكل القناع عند فحص الحماية وتصميم أقنعة جديدة.

قال المؤلف المشارك الدكتور جينشيانغ شي الأستاذ المشارك في الهندسة الطبية الحيوية، انه من الطبيعي أن نعتقد أن ارتداء الكمامات، بغض النظر عن الجديد أو القديم ، يجب أن يكون دائمًا أفضل من لا شيء لكن ارتداء الكمامات الطبية ، إلا أن ارتداؤها لأكثر يقلل من فاعليتها.





وأفاد الباحثون، انه تظهر نتائجنا أن هذا الاعتقاد صحيح فقط للجسيمات الأكبر من خمسة ميكرومتر، ولكن ليس الجزيئات الدقيقة التي يقل حجمها عن 2.5 ميكرومتر.





وأوضح الباحثون، أن الأقنعة ثلاثية الطبقات هي من بين أكثر الأقنعة الموصى بها من قبل المتخصصين الصحيين لحماية نفسك والآخرين من الإصابة بـ COVID-19؛ حيث ان الطبقة الداخلية مصنوعة من مادة ماصة ، والطبقات الوسطى تعمل كمرشح والمخرج فيما بعد مصنوع من مادة غير ماصة.



