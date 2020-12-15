ارتداء الكمامات المستخدمة يبطل فاعليتها في الحماية من كورونا

توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من جامعة ماساتشوستس لويل وجامعة كاليفورنيا بابتيست، إلى أن ارتداء الكمامات الطبية المستخدم قد يكون أقل فعالية في الحماية من فيروس كورونا من عدم ارتدائه على الإطلاق.
ونظر الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أهمية ارتداء أقنعة جراحية من ثلاث طبقات ، وهي شائعة جدًا بين المتخصصين في الرعاية الصحية، وقد وجدوا أنها الأكثر أمانا في الحماية من فيروس كورونا عندج استخدامها لمرة واحدة فقط ولعدد ساعات معينة.
ووجد الباحثون، أن الكمامات الطبية عندما تكون جديدة ، يمكنها تصفية ما يقرب من ثلاثة أرباع الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء والتي تكون مسؤولة بشكل أكبر عن العدوى، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأضاف الباحثون، إلى أنه استخدام الكمامات الطبية أكثر من مرة ، فإنها تقوم بتصفية ربع القطرات الضئيلة فقط لأن الأقنعة تتشوه مع كل ارتداء؛ حيث إن النتائج تقدم دليلًا على سبب وجوب مراعاة شكل القناع عند فحص الحماية وتصميم أقنعة جديدة.
قال المؤلف المشارك الدكتور جينشيانغ شي الأستاذ المشارك في الهندسة الطبية الحيوية، انه من الطبيعي أن نعتقد أن ارتداء الكمامات، بغض النظر عن الجديد أو القديم ، يجب أن يكون دائمًا أفضل من لا شيء لكن ارتداء الكمامات الطبية، إلا أن ارتداؤها لأكثر يقلل من فاعليتها.
وأفاد الباحثون، انه تظهر نتائجنا أن هذا الاعتقاد صحيح فقط للجسيمات الأكبر من خمسة ميكرومتر، ولكن ليس الجزيئات الدقيقة التي يقل حجمها عن 2.5 ميكرومتر.
وأوضح الباحثون، أن الأقنعة ثلاثية الطبقات هي من بين أكثر الأقنعة الموصى بها من قبل المتخصصين الصحيين لحماية نفسك والآخرين من الإصابة بـ COVID-19؛ حيث ان الطبقة الداخلية مصنوعة من مادة ماصة ، والطبقات الوسطى تعمل كمرشح والمخرج فيما بعد مصنوع من مادة غير ماصة.
واستطرد الباحثون، أنه عندما تكون الكمامات الطبية جديدة ، يمكنها تصفية 65 في المائة من الجسيمات ، لكن عند استخدامها لأكثر من يمكنها تصفية 25 في المائة فقط، وهذا يعني أن ارتداء القناع لأكثر من مرة يكون أسوأ من عدم ارتداء قناع على الإطلاق.
ويعتقد الباحثون أن هذا يرجع إلى أن ثنيات القناع الطبي او كما تعرف بـ الكمامات الطبية تؤثر على أنماط تدفق الهواء، وعند استخدامها مرارًا وتكرارًا ، فإنها تغير شكلها وتقل فاعليتها.
مرجع الدراسة من صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.