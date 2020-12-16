جامعة عين شمس 2020.. تتقدم 19 مركزًا في تصنيف US NEWS.. إنشاء أول مستشفى ميداني لاستقبال مصابي كورونا.. 24 أستاذاً ضمن أفضل علماء العالم

وخلصت الى ضرورة " التحول من التعلم التقليدي الى التعلم عن بعد" من خلال إجراءات استباقية تحتوي على خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم البعض بالإضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الالكتروني والفصول الافتراضية.

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، يرافقه الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مركز الطلاب ذوي الإعاقة، والذي أنشئ بالتعاون مع برنامج منح الجامعات الحكومية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبدعم وزارة التعليم العالي والجامعة، وتحت إشراف وإدارة أميديست وبالتعاون مع شركة حلم للاستشارات لدعم المشاركة الكاملة للطلاب ذوي الإعاقة في الحياة الجامعية وضمان المساواة في الحصول على التعليم العالي.

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، يرافقه الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مركز الطلاب ذوي الإعاقة، والذي أنشئ بالتعاون مع برنامج منح الجامعات الحكومية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبدعم وزارة التعليم العالي والجامعة، وتحت إشراف وإدارة أميديست وبالتعاون مع شركة حلم للاستشارات لدعم المشاركة الكاملة للطلاب ذوي الإعاقة في الحياة الجامعية وضمان المساواة في الحصول على التعليم العالي.

تعاقد مع شركات مختصة بالتعقيم

التعاقد الفوري مع شركات مختصة بالتعقيم تعمل على تطبيق أحدث أساليب التعقيم لتطهير كافة المنشآت الجامعية من فصول دراسية ومدرجات وقاعات امتحانات ومكاتب ادارية وأماكن خدمية.





24 من أساتذة جامعة عين شمس ضمن أفضل علماء العالم

أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني عن إدراج 24 من علماء جامعة عين شمس ضمن أفضل علماء العالم .

صرح بذلك الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأضاف أن ذلك جاء ضمن القائمة التي أطلقتها جامعة ستانفورد وهي جامعة أمريكية بحثية خاصة.





جامعة عين شمس تتقدم 19 مركزًا في تصنيف US NEWS مقارنة بالعام الماضي

أعلن الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس عن تقدّم الجامعة في تصنيف NEWS US الصادر لعام 2021، حيث احتلت الجامعة المركز 648 على مستوى العالم مقارنة بالمركز 667 العام الماضي، وهو ما يعني تقدم الجامعة 19 مركزًا.





وأكد أن الجامعة قد ظهرت بشكل واضح فى مجالات التصنيف في مراكز متقدمة على حد سواء وذلك على النحو التالي:



