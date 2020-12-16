جامعة عين شمس 2020.. تتقدم 19 مركزًا في تصنيف US NEWS.. إنشاء أول مستشفى ميداني لاستقبال مصابي كورونا.. 24 أستاذاً ضمن أفضل علماء العالم

- جامعة عين شمس تفتح أول مركز من نوعه بالجامعات لذوي الإعاقة
- 24 أستاذًا ضمن أفضل علماء العالم
- إنشاء أول مستشفى ميداني خاصة لاستقبال مُصابي كورونا
- تخصيص مستشفى العبور لعزل أي عضو هيئة تدريس مُصاب بـ كورونا
شهدت جامعة عين شمس نشاطاً مكثفاً علي كافة المستويات خلال العام الجامعي 2019-2020 في ظل جائحة كورونا، تحت قيادة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، وتسعى الجامعة إلى التميز بين الجامعات المصرية والدولية والعالمية.
حققت جامعة عين شمس خلال 2020 عددًا كبيرًا من الإنجازات يرصد "صدى البلد" بعضها وهي كالآتي:
تحويل المقرّرات إلى مقررات إلكترونية
تم تشكيل لجنة إدارة الأزمة كلف الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس تشكيل لجنة إدارة الأزمة وبرئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية كل من الدكتورة منى عبد العال المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم، الدكتور إسلام حجازي مدير شبكة المعلومات بالجامعة CIO،الدكتور ياسر الجبرتي – مدير مركز التعليم الإلكتروني بالجامعة، والدكتور أحمد سمير بكر نائب مركز التعليم الإلكتروني بكلية الطب.
وخلصت الى ضرورة " التحول من التعلم التقليدي الى التعلم عن بعد" من خلال إجراءات استباقية تحتوي على خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم البعض بالإضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الالكتروني والفصول الافتراضية.
الأول من نوعه بالجامعات المصرية.. افتتاح مركز لذوي الإعاقة بجامعة عين شمس
افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، يرافقه الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مركز الطلاب ذوي الإعاقة، والذي أنشئ بالتعاون مع برنامج منح الجامعات الحكومية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبدعم وزارة التعليم العالي والجامعة، وتحت إشراف وإدارة أميديست وبالتعاون مع شركة حلم للاستشارات لدعم المشاركة الكاملة للطلاب ذوي الإعاقة في الحياة الجامعية وضمان المساواة في الحصول على التعليم العالي.
تعاقد مع شركات مختصة بالتعقيم
التعاقد الفوري مع شركات مختصة بالتعقيم تعمل على تطبيق أحدث أساليب التعقيم لتطهير كافة المنشآت الجامعية من فصول دراسية ومدرجات وقاعات امتحانات ومكاتب ادارية وأماكن خدمية.
24 من أساتذة جامعة عين شمس ضمن أفضل علماء العالم
أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني عن إدراج 24 من علماء جامعة عين شمس ضمن أفضل علماء العالم .
صرح بذلك الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأضاف أن ذلك جاء ضمن القائمة التي أطلقتها جامعة ستانفورد وهي جامعة أمريكية بحثية خاصة.
جامعة عين شمس تتقدم 19 مركزًا في تصنيف US NEWS مقارنة بالعام الماضي
أعلن الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس عن تقدّم الجامعة في تصنيف NEWS US الصادر لعام 2021، حيث احتلت الجامعة المركز 648 على مستوى العالم مقارنة بالمركز 667 العام الماضي، وهو ما يعني تقدم الجامعة 19 مركزًا.
وأكد أن الجامعة قد ظهرت بشكل واضح فى مجالات التصنيف في مراكز متقدمة على حد سواء وذلك على النحو التالي:
وفي مجال العقاقير والسموم حققت الجامعة المركز 152، وفي مجال الإلكترونيات والهندسة الإلكترونية حققت المركز 371، أما في مجال الطب الإكلينيكي فجاءت في المركز 410 وفي مجال الفيزياء جاءت جامعة عين شمس في المركز 449 عالميًا، ومجال الهندسة حصدت المركز 467، وفي مجال الكيمياء جاءت الجامعة في المركز 608 .
تطوير المدن الجامعية بجامعة عين شمس وتخصيص غرفة لكل طالب
شهد قطاع المدن الجامعية " طلبة و طالبات" بجامعة عين شمس طفرة كبيرة فى تطوير أكثر من 70% من أماكن الإقامة ، وقاعات الاستذكار الملاعب و صالات الألعاب الرياضية وتنس طاولة والمطعم، كله بالإمكانيات الذاتية للجامعة وفى زمن قياسى استكمالًا للمبادرة الأولى من نوعها " بأيدينا نجملها"، التى أطلقها القطاع خلال إجازة نصف العام الجامعى الماضى، التى شارك خلالها عدد من الطلاب المتطوعين، فى تجميل وتزيين المدينة الجامعية وكذلك تطوير نظام التغذية المقدمة للطلاب، وفق معايير سلامة الغذاء وفق رؤية يتبناها القطاع لتطوير قطاع التغذية والتى تعتمد على منظومة رقابية فعالة لضمان جودة وسلامة الغذاء، استنادًا على أسس علمية لتعزيز وحماية الصحة العامة للوصول الى أعلى مستوى من الأمان والجودة الشاملة للمنتج الغذائي الذي تقدمه الجامعة.
إنشاء أول مستشفى ميداني خاص لاستقبال مصابي كورونا
أعلنت المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى لمواجهة فيروس كورونا، الذي يهدد حياة الملايين، وبات من الضروري تكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الأزمة، وتتمثل إمكانيات المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا 35825 سريرًا، 3959 سرير رعاية مركزة، 431 سريراً للرعاية المركزة للأطفال، 3754 جهاز تنفس صناعي، 838 حضانة.
وعلي الفور تم الانتهاء من تدشين مستشفى ميداني هو الأول في مصر وتم تنفيذه في غضون 11 يوما لتكون جاهزة للتشغيل واستقبال حالات كورونا، بإجمالي عدد أسرة 190 سريرًا.
تقام المستشفى على أرض مساحتها 4500 متر خلف مستشفى عين شمس التخصصي داخل الحرم الثاني لجامعة عين شمس، والتي اشترك في تنفيذها كلية الهندسة وتحت إشراف الإدارة العليا لجامعة عين شمس، وتتولى إحدى شركات الغازات الطبية القيام بأعمال مد شبكات الغاز وتركيب وحدات للأسرة وأيضا القيام بإمداد المستشفى بغاز الأكسجين والهواء الطبي طوال فترة الشغيل وعلى مدار الـ24 ساعة.
وتضم المستشفى عدد من الأسرة مجهزة على أعلى مستوى ومرقمه بداية من A.1، وحمام مجهز وأماكن لاستقبال المرضى، وخارجها تنكات ضخمة تحمل الأكسجين السائل، الذي يغذي المستشفى وأسرتها على مدار 24 ساعة.
تتصدّر جامعة عين شمس قائمة الجامعات المصرية بواقع 8 أبحاث علمية
تصدّرت جامعة عين شمس قائمة الجامعات المصرية المشاركة في أبحاث حول فيروس كورونا المستجد COVID-19.، حيث تشارك مصر من خلال الإسهامات البحثية للجامعات المصرية بـ 21 بحثًا علميًا لإيجاد علاج فعّال ضد فيروس كورونا، لتحتل بهذه الأبحاث مصر الترتيب التاسع عالميًا ضمن قائمة الدول المساهمة في محاولات التوصل لعلاج ضد هذا الفيروس القاتل، والترتيب الأول عربيًا وإفريقيًا في هذا الصدد، وذلك وفق ما نشر بموقع "فينبولد"finbold أحد أبرز المواقع البحثية العلمية العالمية.
استقبال العائدين من الخارج بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس
جامعة عين شمس استقبلت المصريين العائدين من الخارج بتجهيز المدينة الجامعية طالبات على أعلى مستوى يضاهي مستوى الخدمة الفندقية، ويتواجد فريق طبي كامل على أعلى مستوى وطاقم من الإداريين والعاملين بالجامعة تحت إشراف أ. إبراهيم سعيد المشرف العام على قطاع المدن الجامعية.
تكوين فريق بحثي لصناعة بعض المعدات الطبية
جامعة عين شمس كونت فريقًا بحثيًا كبيرًا من كلية الطب والصيدلة والعلوم والهندسة لسرعة تصنيع أجهزة التنفس الصناعي، كما ساهمت الجامعة من خلال أحد إدارات مركز الابتكار في تصميم وتنفيذ بوابات للتعقيم، إضافة إلى تنفيذ وسائل مبتكرة لتعقيم مباني الكليات والمستشفيات التابعة للجامعة، كما تم توجيه ورشتي الخياطة بالمستشفيات الجامعية لتغطية أكبر قدر من مستلزمات المستشفيات بجانب إنتاج الكمامات الوقائية أحادية الاستخدام وفق المعايير المطلوبة.
كما شاركت جامعة عين شمس أيضاً في إجراء تجارب سريرية لمواجهة الفيروس، حيث تم تسجيل ثماني تجارب، منها ما يعتمد على بعض العقاقير المضادة للفيروسات، وأخرى للوقاية، ومنها ما يعتمد على البحث في التركيبة الجينية للفيروس في مصر للمساهمة في التشخيص والوقاية والمتابعة.
مستشفيات جامعة عين شمس تكلف فريقًا طبيًا للرد على استفسارات الأساتذة والعاملين بالجامعة
كلف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس الدكتور محمد أيمن صالح، فريقا طبيا من قسم الصدر للرد على استفسارات الأساتذة والعاملين بالجامعة على مدار الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا وذلك بشكل يومي، جاء ذلك في كتاب وجهه د. صالح لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمود المتيني.
وبيّن الخطاب أن الأطباء المكلفين هم الدكتور محمود عبد الحميد، ويتولى عملية الرد على الاستفسارات خلال أيام السبت والأحد والاثنين، رقم هاتف 01050136016، والدكتورة نهى عثمان، وتتولى عملية الرد على الاستفسارات خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، رقم هاتف 01050136046، أما يوم الجمعة فيكون بالتبادل بينهما.
وثمّن المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس جهود رئيس الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
خدمة الطب عن بُعد بمستشفيات الجامعة
ومنذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا قامت الجامعة بتكثيف خدمة الطب عن بعد بالمستشفيات الجامعية للمواطنين، كما قدمت لهم خدمة الاستعلام المجانية عن فيروس كورونا، علاوة على أن مستشفيات جامعة عين شمس كلفت فريقا طبيا للرد على استفسارات الأساتذة والعاملين بالجامعة عن طريق الواتس اب. جميع مقدمي الخدمة استشاريين جامعة عين شمس وتتبع جميع الضوابط العالمية لخصوصية المريض وجودة الخدمة الطبية.
موقع كشف للاستشارات الطبية
• موقع كشف يوفر عيادات تخصصية عديدة مثل عيادة الكورونا والأعصاب والمسنين وغيرهم .
• يوفر الموقع الحجز والكشف من المنزل بالمجان .
• ويوجد إمكانية رفع ملفاتك اشعات وتحاليل وتخزينها فى حساب المريض الشخصي.
• الموقع سهل الاستخدام وبه واتس اب خدمة عملاء طوال فترة عمل العيادات وإذا كانت الحالة طارئة برجاء التوجه لأقرب مستشفى.
• جميع هذه الخدمات مجانية .
تخصيص مستشفى العبور عزل أي عضو هيئة تدريس يصاب بـ كورونا
اصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا جديدًا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ونص هذا القرار على أنه بعد الاطلاع علي القانون رقم 49 لسنة 1973 بشأن تنظيم الجامعات وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاته ، وفي ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد تقرر قرر:
تخصيص مستشفى في العبور التخصصي ومستشفي عزل للسادة أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بجامعة عين شمس والمرضى المتواجدين بمستشفيات جامعة عين شمس الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وشدّد القرار على أن يتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميًا لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى.
وأكد رئيس جامعة عين شمس على أنه سوف ينفذ هذا القرار اعتبارًا من 1 ابريل 2020.
12 مليون جنيه تكلفة تطوير مستشفى أمراض النساء والتوليد
افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس تطوير الاستقبال والطوارئ مستشفى أمراض النساء والتوليد بمستشفيات جامعة عين شمس بعد تطويره بتكلفة 12 مليون جنيه.
كما افتتح رئيس جامعة عين شمس والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد (وحدة المرأة الآمنة)، وذلك في تمام التاسعة صباحًا بمدرج البنهاوي بكلية الطب جامعة عين شمس.
افتتاح 11 غرفة عمليات بالمستشفى تعمل بنظام "الكبسولة"
نجحت مستشفي عين شمس التخصصي في افتتاح 11 غرفة عمليات بالمستشفى تعمل بنظام "الكبسولة"، بتكلفة 75 مليون جنيه مهداة من البنك الأهلي المصري، بالاشتراك مع مستشفيات جامعة عين شمس.