خاص| شعبة السيراميك باتحاد الصناعات: نحتاج لإعادة النظر في أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه مع وزراء الصناعة والبترول والكهرباء، بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية؛ كنهج إستراتيجي ثابت للدولة، خاصةً في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد.





وتعد منظومة صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك الأبرز فى مواد البناء، وتتمتع بميزة تنافسية على المستويين المحلي والإقليمي من توافر المواد الخام الطبيعية ذات الجودة المرتفعة من محاجر ومواد أولية تعدينية، فضلًا عن توافر الطاقات الإنتاجية اللازمة لتلبية الاحتياج المحلي، ولكنها واجهت بعض التحديات خاصة مع تراجع حركة البناء فى القاهرة الكبرى، إضافةً إلى التأثيرات السلبية لوباء كورونا على حركة الاقتصاد.





ومن جانبه، أكد شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى إعادة النظر فى عملية تسعير الطاقة عامة، والغاز بشكل خاص على المصانع كثيفة الاستهلاك خاصة.





قال "عفيفي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الطاقة تعد عنصرًا أساسيًا من عناصر الإنتاج في قطاع السيراميك، لافتًا إلى أنه يجب أن يتم تحديد سعر الغاز بأقل من الحالي، حتى تستطيع الصناعة المنافسة خارجيًا ومحليًا.













وأضاف رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تعانى من ارتفاع التكلفة الإنتاجية بسبب عنصر الطاقة الذي يعتبر أساسيًا ضمن مستلزمات الإنتاج.





وطالب بإعادة النظر فى تسعير الغاز الطبيعى للأسعار العالمية التي تتراوح بين 2.5 و3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لافتًا إلى أنه من الممكن وضع معادلة عادلة لتسعير الغاز للقطاع الصناعى، وذلك عن طريق ربطه بالسعر العالمى ارتفاعا وهبوطا للحفاظ على مصلحة الطرفين، وأن يتم احتساب السعر شهريا طبقا لأسعار السوق وآليات الطلب والعرض.