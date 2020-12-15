ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خاص| شعبة السيراميك باتحاد الصناعات: نحتاج لإعادة النظر في أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:00 م
المصانع كثيفة استهلاك
المصانع كثيفة استهلاك الطاقة
Advertisements
ولاء عبد الكريم
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه مع وزراء الصناعة والبترول والكهرباء، بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية؛ كنهج إستراتيجي ثابت للدولة، خاصةً في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد.

وتعد منظومة صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك الأبرز فى مواد البناء،  وتتمتع بميزة تنافسية على المستويين المحلي والإقليمي من توافر المواد الخام الطبيعية ذات الجودة المرتفعة من محاجر ومواد أولية تعدينية، فضلًا عن توافر الطاقات الإنتاجية اللازمة لتلبية الاحتياج المحلي، ولكنها واجهت بعض التحديات خاصة مع تراجع حركة البناء فى القاهرة الكبرى، إضافةً إلى التأثيرات السلبية لوباء كورونا على حركة الاقتصاد. 

ومن جانبه، أكد شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى إعادة النظر فى عملية تسعير الطاقة عامة، والغاز بشكل خاص على المصانع كثيفة الاستهلاك خاصة.

قال "عفيفي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الطاقة تعد عنصرًا أساسيًا من عناصر الإنتاج في قطاع السيراميك، لافتًا إلى أنه يجب أن يتم تحديد سعر الغاز بأقل من الحالي، حتى تستطيع الصناعة المنافسة خارجيًا ومحليًا.



وأضاف رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تعانى من ارتفاع التكلفة الإنتاجية بسبب عنصر الطاقة الذي يعتبر أساسيًا ضمن مستلزمات الإنتاج. 

وطالب بإعادة النظر فى تسعير الغاز الطبيعى للأسعار العالمية التي تتراوح بين 2.5 و3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لافتًا إلى أنه من الممكن وضع معادلة عادلة لتسعير الغاز للقطاع الصناعى، وذلك عن طريق ربطه بالسعر العالمى ارتفاعا وهبوطا للحفاظ على مصلحة الطرفين، وأن يتم احتساب السعر شهريا طبقا لأسعار السوق وآليات الطلب والعرض. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الجبلى: سعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية مرتفع.. ولا يعوض الأسواق فقدتها الصادرات المصرية

شعبة السيراميك: نعانى من ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب زيادة أسعار الغاز

الصناعة تعاني زيادة التكلفة الإنتاجية رغم دعم الدولة.. صناع يطالبون بضرورة خفض أسعار الغاز لكل مليون وحدة حرارية للقدرة على التنافس في الأسواق الخارجية

السيسي يوجه باستمرار جهود دعم قطاع الصناعة الوطنية كنهج ثابت للدولة

لتنشيط الصناعة.. برلماني يطالب بمنح قروض حسنة للمشروعات الصغيرة

ترشيحاتنا

أبو ريدة كلمة السر في إجراء منتخب الشباب لمسحة ثالثة بتونس

كل الاحتمالات قائمة.. تعليق وزير الشباب على تطورات أزمة منتخب الشباب فى تونس

طالبة طب تقتل أمها وتنزع قلبها وهي على قيد الحياة.. تفاصيل

أحدهم تقاضى 150 ألف دولار في حلقة.. راغدة شلهوب تكشف أجور النجوم في برامجها

حكم من نسى التشهد الأوسط وتذكره بعد انتهاء الصلاة .. الإفتاء تجيب

أحمد حجازي يحقق رقما فريدا في الدوري السعودي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فعال أم لا.. كل ما تريد معرفته عن شاي التخسيس

طرق حفظ الليمون بخطوات سهلة

نشرة المرأة والصحة.. هل تقي نزلات البرد من فيروس كورونا؟.. بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 10 صور عرضت حسناء سيف الدين للانتقاد