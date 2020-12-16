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منوعات

عروس تعيد خاتمًا بـ 63 ألف جنيه لخطيبها لكونه رخيصًا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:56 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

أصيب رجل مُحب بصدمة عاطفية من قبل حبيبته بعد أن أعادت له خاتم خطوبتها له والذي يصل قيمته بنحو 3000 جنيه إسترليني، لأنها اعتقدت أنه رخيص للغاية.


في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى Reddit، سأل العريس عما إذا كان أحمقًا لعدم إنفاق المزيد من المال على خاتم نصفه الآخر".


قال: "لقد تحدثت أنا وشريكي عن عقد خطبتنا في العام الماضي أو نحو ذلك، وأنا وظيفتي جيدة جدًا، لذا يمكنني بسهولة شراء خاتم خطوبة باهظ الثمن، وإذا كنت أتبع قاعدة 10% ، فيجب أن أنفق حوالي 10-15 ألفًا جنيه إسترليني على خاتم الخطبة."


وتابع: "ومع ذلك، كان والدي وأختي وابن أخي جميعًا مصابين بـ Covid هذا العام ، لذا كنت أعولهم جميعًا ماليًا لفترة من الوقت، لقد فقدت أختي وظيفتها لذلك مازلت أعولها قليلًا وأعلنت وظيفتي أنهم سوف يسرحون حوالي 150 شخصًا العام المقبل، وبينما أشعر بالثقة في أنني لست واحدًا منهم، لا أريد أن أضمن ذلك أيضًا".


وأضاف: "قصة قصيرة جدًا، أنفقت حوالي 3000 جنيه إسترليني على خاتم خطبة صغير لطيف من الذهب الأبيض مرصع بالألماس والياقوت".


وتابع: "في البداية كانت خطيبتي سعيدة جدا بها حتى وصفتها والدتها (صائغة) بأن الخاتم رخيص".


واستطرد: "وفي النهاية  أعادت الخاتم لي منذ ذلك الحين واتهمتني بالتقليل من قيمتها وما تفعله من أجلي".

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