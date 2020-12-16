«كانت لدينا أخطاء».. مستقبل وطن: المواطن المصري سيكون على دراية بدور المجلسين الفترة القادمة.. فيديو

قال المهندس حسام الخولي ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية مرت بمرحلة اقتصادية صعبة جدًا وتحملها الجميع وهذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية بسبب الإصلاح الاقتصادي الذي تم وما حدث كان هزة قوية إلي المجتمع وقد تحملها، وهذا ساعدنا في تحمّل أزمة فيروس كورونا الآن.





وأضاف حسام الخولي خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن أزمة كورونا لم نكن نستطيع تحملها لو لم يكن لدينا إصلاحات اقتصادية قد تمت في الفترات الماضية، مؤكداً أن هذا سيجعل دور مجلس الشيوخ ومجلس النواب القادم سهلاً وأحب إلي المواطن.





وأوضح حسام الخولي ، أن النائب هو فرد من أفراد المجتمع ويريد حلاً سهلاً إلي كل شىء ولا يريد أن تحدث زيادة أسعار ولا يحدث عبء علي المواطن ولكن مجلس النواب الماضي تحمل كثيرًا بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي تمت وهذه كانت مسئولية كبيرة وتحملوا نقد المواطنين و انتقاد حزب مستقبل وطن أيضًا. أفرادولا يريدعبءالإصلاحاتالمواطنينانتقادمستقبل





وتابع حسام الخولي، أنه خلال الفترة القادمة سيجتمع حزب مستقبل وطن لمراجعة إيجابياته وسلبياته لأننا أيضا كانت لدينا أخطاء ويجب علينا الوقوف لإصلاح هذه الأخطاء والمواطن المصري سيكون علي دراية كبيرة بدور مجلسي الشيوخ والنواب الفترة القادمة .



