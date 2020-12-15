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القوى العاملة: القيادة السياسية تهتم برعاية أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:49 م
الدكتور محمد سعفان
الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة
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البهى عمرو
قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمواطنين من ذوى القدرات الخاصة، موضحًا أنه تم إطلاق مبادرة " مصر بكم أجمل".

وأضاف خلال مداخلة على قناة دي إم سي، ببرنامج " مساء دى إم سي" تقديم الإعلامية سارة حازم، أن مبادرة " مصر بكم أجمل" من الحكومة لـ المواطنين من ذوى القدرات الخاصة.

ولفت إلى أن القيادة السياسية تهتم برعاية أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، وأن المبادرة نهدف لتحقيق الاستفادة القصوى لأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة واتاحة فرص عمل لهم.

وأشار إلى أن بعض رجال الأعمال و أصحاب الأعمال ستوفر فرص عمل للشباب، وأن المبادرة سيتم تنفيذها بالمحافظات بالتعاون مع صندوق التمويل و التدريب والتأهيل.

وأكد أنه سيتم تأهيل 45 متدرب من خلال المبادرة، وكشف أن مدة التدريب أسبوع واحد.

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