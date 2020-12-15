القوى العاملة: القيادة السياسية تهتم برعاية أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمواطنين من ذوى القدرات الخاصة ، موضحًا أنه تم إطلاق مبادرة " مصر بكم أجمل".





وأضاف خلال مداخلة على قناة دي إم سي، ببرنامج " مساء دى إم سي" تقديم الإعلامية سارة حازم، أن مبادرة " مصر بكم أجمل" من الحكومة لـ المواطنين من ذوى القدرات الخاصة.





ولفت إلى أن القيادة السياسية تهتم برعاية أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة ، وأن المبادرة نهدف لتحقيق الاستفادة القصوى لأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة واتاحة فرص عمل لهم.





وأشار إلى أن بعض رجال الأعمال و أصحاب الأعمال ستوفر فرص عمل للشباب، وأن المبادرة سيتم تنفيذها بالمحافظات بالتعاون مع صندوق التمويل و التدريب والتأهيل.





وأكد أنه سيتم تأهيل 45 متدرب من خلال المبادرة، وكشف أن مدة التدريب أسبوع واحد.



