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توك شو

في الشارع.. موقف مضحك لـ وزير التربية والتعليم مع ولي أمر طالب.. شاهد

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:07 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك موقف طريف حدث له من إحدي أولي الأمر، متابعا "انا مرة ولي أمر قابلتني في الشارع وبمنتهي الثقة قالتلي ان بنك المعرفة فاضي .. فانا قولتلها يا خبر إزاي .. وقومت طلعت التليفون من جيبي وفاتح بنك المعرفه قدامها وقالتلي انا عمري ما شوفت الكلام دا .. ورد عليها قائلا : بس حضرتك قولتي ان بنك المعرفة فاضي .. فقالت اصل احنا معندناش الاسم وكلمة السر". 

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن هناك أوليا أمور كثيرة يسارعون بأقوال ليس صحيحة تماما عند الدخول لبنك المعرفة وربما تكون المشكلة لديهم في أجهزة الحاسوب الخاصة بهم أو عدم امتلاكهم لكود الطالب.

وتابع وزير التربية والتعليم أن طلاب أولى ثانوي قادرون على التكيف مع كافة الوسائط الجديدة، مشيرا إلى أن إجراء الامتحانات التدريبية في المدارس مهم للاحتكاك الطلاب، لافتًا إلى أنه لم تصل أي شكاوى من الطلاب او أولياء الأمور.

وأوضح أن الأحاديث عن تسريب امتحانات اليوم أمر مضحك، لافتًا إلى أن هناك بناء يحدث للأطفال من مرحلة الحضانة، حيث أنه سيكون هناك جيل جديد من الطلاب سوف نراه في الجامعات، متابعا: الغالبية العظمى متفقة مع قرارات الوزارة لكن قلة بالسوشيال ميديا رافضة ومؤثرة.
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