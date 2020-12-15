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وكيل مجلس النواب: المجلس المنقضي وقف بجوار الدولة وأصدر تشريعات هامة .. فيديو

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:04 م
سليمان وهدان وكيل
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
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محمود محسن
أكد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب أن اليوم كانت آخر جلسة لمجلس النواب المنقضي مدته من 2015 حتى هذا العام، موضحا أن الجلسة القادمة بداية يناير ستكون يوم 10 يناير وهو أول دور انعقاد المجلس الجديد.

وأضاف وهدان خلال لقاء له لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور، أن هناك نماذج وطنية من الشباب وأيضا سيكون هناك تمثيل للمرأة على مقاعد الفردي. 

وتابع وكيل مجلس النواب، أن المجلس المنقضي والتى تنتهى مدته خلال أيام قليلة كان لهام دور هام  فى الوقوف بجوار الدولة المصرية وتنفيذ مشروعات هامة ومشروعات اقتصادية هامة من خلال تشريعات هامة. 

أعلن السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، ملاحظات بعثة الجامعة التى رأسها لمتابعة جولة إعادة الانتخابات التى جرت بمرحليتها الأولى فى 23، 24 نوفمبر الماضي،  والثانية  فى يومي 7 و 8 ديسمبر 2020.

جاءت تلك البعثة بتوجيه من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط  برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي  الأمين العام المساعد، حيث ضمت البعثة في عضويتها متابعين ينتمون إلى ثمان جنسيات عربية، من غير الجنسية المصرية لضمان حيادية البعثة، بالإضافة إلى أعضاء غرفة العمليات، وحسمت الجولة الأولى جميع مقاعد نظام القائمة، بالإضافة إلى أكثر من ربع مقاعد النظام الفردي ومن ضمنها جميع مقاعد محافظة البحر الأحمر.

وأوضحت البعثة فى ملاحظاتها، أن فترة الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة اتسمت بأجواء هادئة واستعمال محدود للافتات الدعائية، مقارنة بالجولة الأولى، حيث انتشرت على نطاق أوسع، مرجعة الأمر إلى قلة عدد المرشحين خلال هذه الجولة. إلا أنه على الرغم من ذلك، سجلت البعثة في اللجان التي زارتها استمرارًا لبعض مظاهر الحملات الانتخابية المحدودة خلال فترة الصمت الانتخابي وأيام الاقتراع في محيط بعض المراكز.

ولفتت البعثة فى تقريرها، إلى مرورها بـ 5 محافظات : القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بور سعيد، الإسماعيلية، حيث تفقدت 10 لجان افتتاح و409 لجنة اقتراع تواجدت في 187 مركز اقتراع. 

كما تابعت إجراءات فرز وعد الأصوات في عدد من اللجان المشمولة بالمتابعة، مسجلةً توافق مجريات عملية الاقتراع مع الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية والقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
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