وكيل مجلس النواب: المجلس المنقضي وقف بجوار الدولة وأصدر تشريعات هامة .. فيديو

أكد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب أن اليوم كانت آخر جلسة لمجلس النواب المنقضي مدته من 2015 حتى هذا العام، موضحا أن الجلسة القادمة بداية يناير ستكون يوم 10 يناير وهو أول دور انعقاد المجلس الجديد.





وأضاف وهدان خلال لقاء له لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور، أن هناك نماذج وطنية من الشباب وأيضا سيكون هناك تمثيل للمرأة على مقاعد الفردي.





وتابع وكيل مجلس النواب، أن المجلس المنقضي والتى تنتهى مدته خلال أيام قليلة كان لهام دور هام فى الوقوف بجوار الدولة المصرية وتنفيذ مشروعات هامة ومشروعات اقتصادية هامة من خلال تشريعات هامة.



