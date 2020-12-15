وزير التعليم: سوء الأحوال الجوية لن يعطل امتحانات أولى ثانوي التدريبية غدا

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، استفسارا من ائتلاف معا نستطيع الذي يضم بداخله عددا من اولياء امور طلاب المدارس في مصر ، بشأن مدى صدور قرار بتعطيل الامتحانات التدريبية لطلاب اولى ثانوي غدا الاربعاء ، بالتزامن مع صدور قرارات بتعطيل الدراسة في بعض المحافظات مثل القاهرة و الجيزة لسوء الاحوال الجوية.
ومن جانبه حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على الرد هذا الاستفسار قائلا :لا علاقة لهذا بالامتحان التدريبي بقرار تعطيل الدراسة الصادر في بعض المحافظات لسوء الاحوال الجوية ، مشيرًا أن الوزارة اتاحت امكانية الدخول على منصة الامتحان لطلاب اولى ثانوي من المنزل ولم تشترط تواجد الطلاب في المدرسة من الاساس ، وبالتالي فلا يوجد أي قرار بتأجيل امتحانات اولى ثانوي التدريبية و ستسير بشكل طبيعي وفقا للجدول السابق اعلانه .
كما تلقى الوزير استفسارا بشأن مدى انطباق قرار تعطيل الدراسة على المعلمين ليكونوا اجازة غدا مثل الطلاب ، و رد وزير التربية والتعليم عى هذا الاستفسار قائلا : كل محافظ مسئول عن اصدار القرار المناسب في محافظته ، فهو من يقرر مدى التعطيل من عدمه وهل يشمل المعلمين ام الطلاب فقط.
وكان قد تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة شكر من والدة احدى طالبات اولى ثانوي اليوم ، بعد استقرار منصة الامتحان وسهولة اداء اول امتحانات اولى ثانوي التدريبية اليوم.