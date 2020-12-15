حسام الخولي: استخدام الدعاية الدينية في الانتخابات كان سيحدث رد فعل عكسي.. فيديو

قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ ، إن الدولة قامت بكي استخدام المرشحين الي الدعاية الدينية خصوصا ان الاقتراب من هذه المنطقة يعطي رد فعل عكسي وهذا أصبح يشعر به المواطن ويفهمه .





وأضاف حسام الخولي خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان حزب مستقبل وطن في هذه الانتخابات هو لاعب من اللاعبين وفكر وجود الهيئة الوطنية للانتخابات لم يكن متواجد في الماضي والهيئة الوطنية للانتخابات علي مسافة واحدة من الجميع .





واوضح حسام الخولي ، ان الحكومة ليس لها شأن بالانتخابات ولا تتدخل في العملية الانتخابية الآن وهذا بسبب وجود الهيئة الوطنية للانتخابات التي تعمل علي تنظيم الحياه الانتخابية . الآن





وتابع حسام الخولي ، ان حزب النور قام بعمل تكتيك انتخابي وقام بالتركيز علي المناطق المتواجد بها وبقوة حتى يستطيع النجاح بهذه المقاعد في البرلمان وهذا عمل صحيح .



