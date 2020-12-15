ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حسام الخولي: استخدام الدعاية الدينية في الانتخابات كان سيحدث رد فعل عكسي.. فيديو

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:07 م
حسام الخولي
حسام الخولي
Advertisements
إبراهيم القادري
قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ ، إن الدولة قامت بكي استخدام المرشحين الي الدعاية الدينية خصوصا ان الاقتراب من هذه المنطقة يعطي رد فعل عكسي وهذا أصبح يشعر به المواطن ويفهمه .

وأضاف حسام الخولي خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان حزب مستقبل وطن في هذه الانتخابات هو لاعب من اللاعبين وفكر وجود الهيئة الوطنية للانتخابات لم يكن متواجد في الماضي والهيئة الوطنية للانتخابات علي مسافة واحدة من الجميع  .

واوضح حسام الخولي ، ان الحكومة ليس لها شأن بالانتخابات ولا تتدخل في العملية الانتخابية الآن وهذا بسبب وجود الهيئة الوطنية للانتخابات التي تعمل علي تنظيم الحياه الانتخابية .

وتابع حسام الخولي ، ان حزب النور قام بعمل تكتيك انتخابي وقام بالتركيز علي المناطق المتواجد بها وبقوة حتى يستطيع النجاح بهذه المقاعد في البرلمان وهذا عمل صحيح .

واستكمل حسام الخولي ، ان حزب النور اذا كان قام باستخدام الدعاية الانتخابية الدينية لم يكن يستطيع الحصول علي اى مقاعد في مجلس النواب  .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من بينها تحصيل 20 ألف جنيه من كل مرشح.. محافظة الجيزة تصدر قرارا بتنظيم الدعاية الانتخابية

السجينى يحسم جدل التبرع بالمال لخوض الانتخابات ضمن القوائم.. فيديو

مش عيب.. السجيني عن تواجد رجال الأعمال ضمن قوائم الانتخابات..فيديو

الشطب والنيابة العامة.. مصير مخالفي الدعاية الانتخابية بماراثون النواب

احذر الشطب من الانتخابات البرلمانية.. 4 محظورات للدعاية بماراثون مجلس النواب 2020.. و500 ألف جنيه حجم الإنفاق للمرشح الفردي

منها إجراء خاص بـ كورونا.. 4 محظورات للدعاية الانتخابية بالمرحلة الثانية

ترشيحاتنا

إصابة الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد بـ فيروس كورونا

نجل الشهيد منسي: سألتحق بالكلية الحربية وأستكمل مسيرة أبي

حكم من نسى التشهد الأوسط وتذكره بعد انتهاء الصلاة .. الإفتاء تجيب

إصابة ثلاثي الزمالك فى منتخب الشباب بكورونا

أحدهم تقاضى 150 ألف دولار في حلقة.. راغدة شلهوب تكشف أجور النجوم في برامجها

طالبة طب تقتل أمها وتنزع قلبها وهي على قيد الحياة.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فعال أم لا.. كل ما تريد معرفته عن شاي التخسيس

طرق حفظ الليمون بخطوات سهلة

نشرة المرأة والصحة.. هل تقي نزلات البرد من فيروس كورونا؟.. بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 10 صور عرضت حسناء سيف الدين للانتقاد