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أخبار العالم

بدون وصفة طبيب.. قرار عاجل لـ الغذاء والدواء الأمريكية بشأن فحص كورونا المنزلي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:02 م
فحص كورونا المنزلي
فحص كورونا المنزلي
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شيماء مصطفى
سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ببيع فحص فيروس كورونا من المتاجر المحلية بدون وصفة طبية لاستخدامه للحصول على نتائج فورية في المنزل.

ووفقًا لموقع "إن بي أر" الأمريكي، من المقرر أن يكون متاح فحص كورونا في المتاجر بحلول يناير المقبل، وسيكلف الاختبار حوالي 30 دولارًا، وفقًا لشركة Ellume الأسترالية التي تصنعه.

وكانت إدارة الغذاء والدواء قد سمحت سابقًا بإجراء فحوص تسمح للأشخاص بتجنب الطوابير الطويلة للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك من خلال جمع عينة المسحة بأنفسهم في المنزل.

وأذنت الإدارة لأي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكبر بشراء المجموعة التي تسمىLabCorp Pixel COVID-19 Test Home Collection وجمع عينات مسحة الأنف في المنزل، وإرسالها إلى المختبر.

لكن تلك الفحوص تتطلب من الناس إرسال العينة إلى المختبر وانتظار النتائج أيضا.

ويعد هذا الإذن الأول الذي سيتمكن من خلاله المواطنين من شراء فحص كورونا المنزلي بدون وصفة طبية من متجر محلي والقيام به بمفردهم. 

وحسب الموقع الأمريكي، يستغرق جمع العينة حوالي خمس دقائق ومعرفة النتيجة إذا كانت إيجابية أو سلبية في غضون 15 دقيقة.
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